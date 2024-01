FD: Opleidingen voor kunstmatige intelligentie steeds populairder

Opleidingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) worden in Nederland steeds populairder. Dat blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad langs universiteiten en hogescholen. Ook bedrijven weten de opleidingen vaker te vinden voor praktijkopdrachten voor studenten. De krant vroeg de onderwijsinstellingen in afgelopen week naar het aantal inschrijvingen. Het gaat om voorlopige cijfers; de deadline voor het inschrijven is in mei. Vooral de Engelstalige opleidingen zien een stijging van het aantal aanmeldingen. Zo begon de opleiding aan de Breda University of Applied Sciences in 2021 met zestien studenten. In 2023 waren dat er 160 en het aantal vooraanmeldingen staat nu op 308. Op de Universiteit van Amsterdam nam het aantal studenten in de bachelor AI toe van 88 in 2019 naar 131 nu. De master AI zag een stijging van 96 naar 179. De Hogeschool Rotterdam had 49 studenten in 2022 en 94 studenten vorig jaar.

Wat is AI? AI is een parapluterm voor allerlei soorten taken die computers uitvoeren, waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. AI is goed in het herkennen van patronen en het analyseren van situaties. De toepassingen lopen enorm uiteen: van aanbevelingen op je streamingaccount en het besturen van zelfrijdende auto's tot oplossingen bedenken voor het tegengaan van klimaatverandering.