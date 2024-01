Grote brand in parkeergarage Den Bosch, appartementen ontruimd

In een parkeergarage van een wooncomplex in Den Bosch is vanochtend brand uitgebroken. Omdat daarbij veel rook ontstaat, heeft de politie alle 86 appartementen ontruimd.

De brand werd om 08.50 uur gemeld bij de brandweer. Volgens Omroep Brabant is een automobilist in de parkeergarage met haar of zijn auto hard tegen een muur gereden, waarna het vuur ontstond. De bestuurder raakte gewond, maar over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

De parkeergarage ligt onder wooncomplex Kasteel Velderwoude, in een buitenwijk van Den Bosch. Een deel van de appartementen wordt bewoond door ouderen.

Huis vol rook

Een van de bewoners was elders aan het werk en hoorde via de telefoon over de brand. "Ik ben meteen met 200 per uur naar huis gereden", zegt ze.

"Onze hond gaat eigenlijk altijd mee naar de zaak, maar toevallig vandaag niet. Ik heb hem net bevrijd. Of ik door mocht lopen? Geen idee, gewoon gedaan. Het hele huis hing al vol rook."