Ondanks 'enorme klotedag' op EK, blijft handballer Steins dromen van de Spelen

"Het is een enorm harde klap. Een stunt tegen Europees kampioen Zweden had er echt in gezeten. Met nog een paar mooie wedstrijden voor de boeg, is het dan enorm zuur dat je met lege handen staat en dan ook nog zo'n speler verliest die aanvallend en in de dekking zo belangrijk voor ons is."

"We hebben nou eenmaal niet zoveel goede spelers als andere landen die zomaar even als vervanger op kunnen treden, zeker niet op de positie van Samir", zegt Steins.

De cirkelspeler scheurde tegen Zweden de voorste kruisband van zijn linker knie en is de rest van het toernooi uitgeschakeld. Dat is een gevoelige aderlating voor de ploeg van bondscoach Staffan Olsson, die op dit EK ook al niet kon beschikken over de met een ontstoken hartspier kampende topspeler Kay Smits.

En die linker voet dan, die blijft hangen en net niet de grond raakt? Hij leek Michael Jordan wel... Stein, lachend: "Op het moment dat ik die bal loslaat, trok ik nog net mijn linker been op, waardoor ik niet in de cirkel landde voordat ik gooide. Al zeiden critici op de socials dat het vijf passen waren. Blijkbaar valt er altijd iets aan te merken op de doelpunten die ik maak. Maar goed, hij telde, alleen was het helaas niet voldoende."

De Nederlandse handballers zijn bij hun derde EK op rij niet naar Duitsland gekomen om voor spek en bonen mee te doen. Niet alleen zou een verbetering van de tiende plek van 2022 al heel mooi zijn, Oranje heeft ook een olympische droom. Te beginnen met deelname aan de Spelen in Parijs komende zomer.

"Die olympische droom is er zeker nog", beaamt Steins, die als prof bij de Europese topclub Paris Saint-Germain handbalt. "We zitten nog volop in de race om ons voor te plaatsen bij het olympisch kwalificatietoernooi. Het is misschien lastig uit te leggen hoe het precies zit, maar als we tegen Zweden hadden gewonnen, hadden we met de twee punten voor de zege die je meeneemt naar de hoofdronde, een hele goede stap richting zo'n ticket gezet."

'Beetje geluk hebben'

Steins denkt hardop dat het voor Oranje uit gaat draaien op de clash met Portugal, Oranje's laatste wedstrijd in de hoofdronde op dinsdag 23 januari: "We moeten een beetje geluk hebben met de uitslagen van andere wedstrijden, zelf zoveel mogelijk punten halen uit de vier wedstrijden tegen Denemarken, Noorwegen, Slovenië en Portugal en boven Portugal eindigen, dan maken we best een goede kans om zo'n OKT-ticket in de wacht te slepen."

Maar eerst vanavond tegen wereldkampioen Denemarken. "We hebben een paar keer tegen de Denen gespeeld de afgelopen periodes met het Nederlands team. Het is dé favoriet voor het goud en heeft de meeste topspelers in de gelederen. Het is heel lastig om ze te verslaan, dus ook voor ons. Toch gaan we proberen de prestatie tegen Zweden te evenaren en alles op het veld achter te laten."