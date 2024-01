Douane vond vorig jaar 60.000 kilo cocaïne, meer drugs op vliegvelden

De grootste vangsten deed de douane in de zeehavens van Rotterdam en Vlissingen. Het ging om 140 in beslag genomen zendingen met cocaïne. Daar zat een recordvangst van 8000 kilo cocaïne tussen. Die is vanuit Ecuador via Panama naar Rotterdam gekomen.

De douane heeft in de Nederlandse zee- en luchthavens vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag genomen, blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaaroverzicht. Dat is meer dan in 2022, toen er ruim 51.000 kilo cocaïne werd gevonden.

De douane vond de drugs het vaakst in de koelmotor van containers. Verder trof de douane drugs aan tussen de goederen die werden vervoerd en verwerkt in de container zelf, zoals in de bodem.

In Rotterdam heeft de douane afgelopen jaar 40 procent meer containers gescand dan in 2022. Daarnaast werd er flink ingezet om criminelen voor te blijven. Zo is er gewerkt met onderwaterdrones en slimme camera's. Met behulp van een drone kon de douane drugssmokkelaars op onderwaterscooters onderscheppen.

Luchthaven

Op de Nederlandse vliegvelden is er een toename van het aantal kilo's aangetroffen cocaïne. Vorig jaar werd daar bijna 2250 kilo cocaïne onderschept, in 2022 was dat 1300 kilo.

In landen in Latijns-Amerika is er minder drugs met Nederland als bestemming gevonden. De douane is met de Braziliaanse autoriteiten een project begonnen om onderling scanbeelden uit te wisselen. Ook zijn er met onder andere Costa Rica en Panama douaneverdragen gesloten om onderling meer informatie te kunnen uitwisselen.

Uithalers

Eerder deze maand zijn een meerdere nachten op rij uithalers aangehouden in Rotterdam: mensen die in opdracht van criminelen drugs uit containers halen.

Veel uithalers zijn opvallend jong. Zo werden er begin deze maand twee jongens van 14 en 15 jaar aangehouden. Ook werd er voor het eerst een vrouwelijke uithaler aangetroffen in de haven van Rotterdam.

In Rotterdam zijn eerder deze maand vier nachten op rij uithalers gearresteerd: