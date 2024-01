Van der Lee in kopgroep Tour Down Under, maar Mexicaans talent verrast peloton

Isaac Del Toro heeft een dubbelslag geslagen in de tweede rit van de Tour Down Under. De pas 20-jarige Mexicaanse wielrenner bleef het sprintende peloton net voor. Door de zege heeft Del Toro ook de leiding in het algemeen klassement van de Australische openingskoers van het wielerseizoen overgenomen van Sam Welsford.

De renner van UAE won vorig jaar de Ronde van de Toekomst, de belangrijkste rittenkoers voor renners onder de 23 jaar. Hij verdiende daarmee een contract bij de ploeg van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Bekijk in het X-bericht hieronder de finish van de tweede etappe.