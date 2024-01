Drie agenten opgepakt in groot Belgisch drugsonderzoek

De politie in België heeft in een groot onderzoek 22 mensen opgepakt, onder wie drie politieagenten. In verband met het onderzoek zijn gisteren invallen gedaan in 42 woningen en bedrijven, onder meer in Brussel en Antwerpen.

Bij de invallen zijn geld, dure auto's en Sky ECC-telefoons in beslag genomen. Criminelen gebruiken deze telefoons om versleutelde berichten door te sturen, maar opsporingsdiensten kunnen die sinds 2021 kraken.

"Door de analyse van verschillende Sky ECC-telefoons kwam de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen aan het licht", zegt een bron bij de opsporingsdiensten in dagblad De Morgen. "Sommige sleutelfiguren worden ervan verdacht dat ze met helikopters cocaïne wilden exporteren naar Engeland."

Het onderzoek ging in februari vorig jaar van start vanwege afrekeningen in het Brusselse drugsmilieu, waarbij gebruik werd gemaakt van vuurwapens.

Het Belgische tv-programma 'Terzake' maakte vorig jaar een reportage over de drugsoverlast in de Brusselse stationsbuurt: