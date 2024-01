Omzet biologische voeding stijgt, maar met marktaandeel vlot het nog niet

De omzetcijfers van biologisch voedsel zitten in de lift, maar met het marktaandeel wil het nog niet vlotten. In 2030 moet biologisch een marktaandeel hebben van 15 procent. Dat is althans het overheidsstreven. Maar de supermarkten - voor driekwart verantwoordelijk voor de verkoop van biologisch eten en drinken - bleven afgelopen jaar steken op 3,4 procent. Met biowinkels erbij komt het percentage uit op 3,8 procent.

Dat is maar een fractie meer dan in 2021, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van marktonderzoeker GfK, dat vandaag wordt gepresenteerd op de Biobeurs in Den Bosch.

De omzet steeg wel, met 42 procent ten opzichte van 2021. Dat komt voor een deel door de inflatie, maar met name doordat consumenten vaker en meer biologisch voedsel kochten. Zij kozen vooral meer voor verse biologische producten.

Directeur Michaël Wilde van brancheorganisatie Bionext noemt de huidige cijfers desondanks veel te laag. "Maar wij gaan voor die 15 procent. Ik zie nu echt wel een verandering. Een kantelpunt."

Volgens hem nemen bijvoorbeeld supermarkten steeds meer verantwoordelijkheid. "Zoals de Plus, maar we zien het ook bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl. Dat stemt mij wel optimistisch dat we die 15 procent gaan halen."

Reclamecampagne

Er komt later dit jaar ook een grote reclamecampagne om consumenten te verleiden om vaker biologisch te kopen. "Maar wat we nodig hebben is dat bijvoorbeeld grote partijen overstappen op biologisch", zegt De Wilde.

"Daar heb je bijvoorbeeld de NS voor nodig als die op alle stations alleen biologische melk zou gebruiken voor zijn cappuccino's. Of dat Friesland Campina een bepaalde kaassoort alleen nog biologisch zou aanbieden. Conservenmerk Hak heeft onlangs bepaald dat vanaf 2027 alle producten biologisch zijn. Dat zet zoden aan de dijk."

Volgens hem kijken veel bedrijven in het buitenland met veel interesse naar wat hier gebeurt. "Ook al lopen we achter, je ziet bijvoorbeeld dat zo'n stap van de Plus - die standaard alleen nog biologische varianten aanbiedt van bijvoorbeeld volle melk en aardappels - veel aandacht krijgt."

Imago blijft probleem

Veel consumenten zien dat biologische producten duurder zijn, maar ook als ze de prijs van reguliere producten hebben, zijn consumenten niet meteen om, zag Plus. "We begonnen met biologische melk standaard in de schappen te leggen met een bordje erbij: de prijs blijft die van 'gewone' melk. En toch zagen we eerst de omzet dalen", zegt Marlijn Simons van Plus. "Na verloop van tijd gingen de klanten wel mee, maar dat kostte tijd."

Met ingang van vandaag verkoopt Plus alleen nog biologische uien. Teler Joost Jonk van Van Andel Bio in Zeewolde is daar blij mee. "Meer supermarkten zouden dat moeten doen, de keuze maken voor de klanten."

"De consument kijkt heel erg naar de portemonnee", zegt hoogleraar detailhandel Laurens Sloot. "En dan zien ze vaak een biologisch alternatief, bloemkool bijvoorbeeld, naast de 'gewone' goedkopere variant liggen. Dan is voor veel mensen het prijsverschil toch te groot om te kiezen voor biologisch."

Volgens hem kunnen mensen ook hardnekkige associaties met biologische producten hebben, zoals 'duur'. "Ook al staat er een bordje bij met 'dit kost evenveel als gewone melk'. Niet iedereen leest natuurlijk. Het kan ook zijn dat mensen niet zo'n goed gevoel hebben bij biologisch. Dat misschien in het verleden de smaak een keer tegenviel. En dan denken: van nou, laat maar."