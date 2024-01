Zestienjarige Andrejeva schminkt Jabeur af op Australian Open, Sabalenka dendert door

In de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne heeft Mirra Andrejeva voor een daverende verrassing gezorgd. De pas zestienjarige Russin schminkte Ons Jabeur, de Tunesische nummer zes van de wereld, met 6-0, 6-2 af.

Vorig jaar verloor Andrejeva de juniorenfinale in Melbourne van haar landgenote Alina Kornejeva in een ware thriller die meer dan drie uur duurde. Ze debuteerde op Roland Garros en de US Open en haalde de vierde ronde op Wimbledon. Met zes zeges en drie nederlagen kende ze een goed grandslamjaar bij de senioren.

De Russin is inmiddels de nummer 47 van de wereld en was binnen een uur klaar met Jabeur, die drie keer een grandslamfinale haalde, maar ze allemaal verloor. Andrejeva maakte twee keer zo veel punten als de Tunesische en boekte zo haar eerste zege op een toptienspeelster.

Wozniacki verspeelt voorsprong

Voormalig winnares Caroline Wozniacki wist de tweede ronde ook niet te overleven ondanks een set en een breek voorsprong. De Russin Maria Timofejeva vocht zich knap terug tegen de Deense die eind vorig jaar een comeback maakte. Uiteindelijk werd het 1-6, 6-4, 6-1.

De 33-jarige Wozniacki won de Australian Open in 2018. Zes jaar geleden was ze in de finale te sterk voor de Roemeense Simona Halep. Timofejeva is de nummer 170 van de wereld en plaatste zich voor het hoofdtoernooi in Melbourne via de kwalificaties.