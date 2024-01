Wekdienst 17/1: Cijfers drugsvangsten van 2023 • Oordeel over opvang derdelanders Oekraïne

Goedemorgen! Vandaag maakt het Openbaar Ministerie bekend hoeveel drugs er afgelopen jaar zijn onderschept in de Nederlandse en Belgische havens en de Raad van State oordeelt over de opvang van derdelanders uit Oekraïne.

We beginnen met het weer: vandaag heeft de bewolking de overhand en valt er met name in Limburg en het zuidoosten van Brabant sneeuw. In Zuid-Limburg kan een dik pak sneeuw vallen. Aan de noordkust is een winterse bui mogelijk. Elders blijft het droog met maxima rond nul.