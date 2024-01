Oosting denkt dat Twente PSV pijn kan doen: 'Moeten lef tonen aan de bal'

Doelman Lars Unnerstall heeft dan ook een goed gevoel over zijn ploeg, die in de competitie op slechts twee punten van Feyenoord staat. "We hebben wel iets meer tegengoals dan vorig seizoen op dit moment. Dat heeft te maken met de nieuwe manier van voetballen, maar vaak ook met individuele foutjes. Dat proberen we nu ook anders te doen. Scherper zijn en het gevecht aangaan."

"De wedstrijd tegen AZ was natuurlijk gewoon goed", kijkt Twente-trainer Joseph Oosting tevreden terug op de 2-1 competitiezege van afgelopen zaterdag. "In alle facetten. In de manier van voetballen, aan de bal, kansen creëren. Maar ook in het verdedigen. Dat hebben we prima gedaan."

In de week dat de achtste finales op het programma staan, wacht de nummer één en drie van de eredivisie in Eindhoven nog een wedstrijd uit de tweede ronde. En dat belooft wat, want zowel PSV als FC Twente is prima uit de korte winterstop gekomen.

Gooide in december hevige regenval roet in het eten, vandaag zou sneeuwval zich nog kunnen laten gelden. Maar dat gaat vast niet verhinderen dat PSV en FC Twente alsnog aan de bak kunnen voor hun inhaalwedstrijd in het bekertoernooi.

Het zou dus weleens een zwaar avondje kunnen worden voor Unnerstall, die voor zijn verhuizing naar Enschede drie jaar bij PSV onder contract stond. "Ik hoop dat we goed verdedigen. Dan wordt het iets minder moeilijk. Maar we zijn daar op voorbereid. We weten wat we kunnen en willen de strijd aangaan. We willen winnen en een rondje verdergaan."

Dat zal zeker tegen PSV, de ongenaakbare koploper in de eredivisie, van belang zijn. De Duitse sluitpost roemt de Eindhovense defensie, maar heeft ook gezien dat "ze voorin jongens hebben staan van wie bijna iedereen in een seizoen tien tot vijftien keer scoort. En Luuk de Jong die twee van de drie ballen binnenkopt."

Het is nog onzeker of Twente-trainer Joseph Oosting vanavond een beroep kan doen op Mees Hilgers en Naci Ünüvar. "Mees is ziek en Naci heeft wat last van zijn enkel", aldus Oosting. "We moeten even afwachten hoe fit ze zijn."

Oosting ziet het bekerduel eveneens als een mooie uitdaging. "Thuis hebben wij vanuit een goede verdedigende organisatie kunnen voetballen, om in de omschakeling toe te slaan", haalt de trainer de thuiswedstrijd van eind november in herinnering. Die ging overigens uiteindelijk kansloos met 3-0 verloren na een vroege rode kaart voor Mees Hilgers.

Steuntje in de rug is misschien een wetenswaardigheid uit het verre verleden. Ook het seizoen 1987/1988 begon PSV met zeventien overwinningen op rij. En toen kwam op 16 januari, bijna op de kop af 36 jaar geleden dus, FC Twente op bezoek in het Philips Stadion. Mede door een fout van PSV-doelman Hans van Breukelen eindigde de wedstrijd in 2-2. Einde zegereeks.

"Nou, als dat een voorbode is..."reageert Oosting. "Dat zou dus betekenen dat we in penalty's terechtkomen. Dan heb ik toch liever dat we het eerder beslist hebben. Maar als het via penalty's moet, dan gaan we het via penalty's doen."

Feyenoord

PSV of FC Twente staat bij winst overigens in de achtste finales opnieuw een pittige klus te wachten. De winnaar van de wedstrijd in Eindhoven moet het volgende week woensdag opnemen tegen Feyenoord. In De Kuip.