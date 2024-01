Jesper de Jong in Melbourne uitgeschakeld door Jannik Sinner

Jesper de Jong die bij zijn grandslamdebuut in Melbourne de tweede ronde van de Australian Open wist te halen, is er niet in geslaagd de derde ronde re bereiken. De Jong vocht voor wat hij waard was, maar Jannik Sinner, de nummer 4 op de ATP-ranglijst, bleek een maatje te groot voor hem.

In de eerste set ging het een tijd lang gelijk op, en imponeerde de 23-jarige De Jong met een sterke service. Uiteindelijk wist hij een breakpunt van zijn Italiaanse tegenstander niet te voorkomen. De set ging met 2-6 naar Sinner. In de tweede set herhaalde zich dat scenario. Die eindigde eveneens in 2-6.

Ook de derde set leek probleemloos naar Sinner te gaan. Op 5-1 zette De Jong nog een slotoffensief in. Hij haalde nog één game binnen, maar daarmee was het gedaan. Op eigen service kwam Sinner in de volgende game op matchpoint, en benutte dat meteen. Zo eindigde ook de derde set in 2-6.

Na afloop noemde Sinner de Nederlander "een heel goede speler" en zei te verwachten hem vaker terug te zien op de grand slams,

Voor De Jong was de wedstrijd tegen Sinner ook zijn stadiondebuut. Na de wedstrijd kreeg hij een staande ovatie van het publiek.

Na de nederlaag van Botic van de Zandschulp (ook tegen Sinner) en De Jong is van de Nederlanders alleen nog Tallon Griekspoor over in het mannen-enkelspel.