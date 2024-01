De Jong kansloos onderuit tegen wereldtopper Sinner

Tennisser Jesper de Jong is bij zijn grandslamdebuut op de Australian Open in de tweede ronde blijven steken. Na zijn overwinning in de eerste ronde op de Argentijn Pedro Cachín, bleek de Italiaanse wereldtopper Jannik Sinner in de tweede ronde duidelijk een maatje te groot.

De Jong vocht onder het gesloten dak van de Margaret Court Arena voor wat hij waard was, maar de nummer vier van de wereldranglijst was met 6-2, 6-2, 6-2 veel te sterk voor de Nederlander. Het regende woensdagmiddag in Melbourne, waardoor er alleen in de overdekte stadions kon worden getennist.

Dat deed De Jong in het begin van de partij erg goed. Hij won zijn eerste twee servicegames overtuigend, maar na een 2-1-voorsprong verloor hij in rap tempo vijf games op rij.

Kwalificatie hakt erin

Na de eerste set liet De Jong zich behandelen aan zijn bovenbenen. De Nederlander, die zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst voor het hoofdtoernooi in Melbourne, gaf voor het duel met Sinner al aan dat hij met fysieke ongemakken kampte na vier wedstrijden gespeeld te hebben.