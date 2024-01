Macron zegt raketten en bommen toe aan Oekraïne: 'Kunnen Rusland niet laten winnen'

De Franse president Macron heeft aangekondigd dat Frankrijk tientallen raketten en honderden bommen aan Oekraïne gaat leveren. Hij kwam met de bekendmaking tijdens een persconferentie gisteravond.

Het gaat naast de bommen om zo'n veertig SCALP-kruisraketten voor de lange afstand. Het is een nieuwe levering na een onbekend aantal SCALP's dat Frankrijk in de zomer al naar Oekraïne stuurde.

Macron zei dat een Russische overwinning de internationale rechtsorde zou ondermijnen. "We kunnen Rusland niet laten winnen, en we moeten dat niet laten gebeuren", aldus de president. Hij zei komende maand zelf naar Oekraïne te willen gaan.

Tijdens de persconferentie besprak Macron ook andere zaken. Zo kondigde hij plannen aan om Frankrijk beter voor te bereiden op crises in de wereld. Het land heeft de juiste kaarten voor succes in handen, zei hij. Hij merkte op dat de wereld aan het veranderen is, verscheurd door oorlogen en andere crises, en zei ervan overtuigd te zijn dat "onze kinderen in een beter morgen zullen leven dan ons vandaag".

Nieuw elan

Met de aankondigingen lijkt Macron met nieuw elan te willen beginnen aan het nieuwe jaar, waarin Parijs in de spotlights zal staan tijdens de Olympische Spelen.

De afgelopen maanden was Macrons presidentschap getekend door binnenlandse conflicten, vooral over de pensioenleeftijd en migratie. Ook waren er vorig jaar rellen in honderden steden na het neerschieten van een tiener door een politieagent. Recente peilingen laten zien dat veel Fransen zich zorgen maken over inflatie, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs.

Vorige week kwam Macron al met een belangrijke verandering. Hij benoemde een nieuwe premier, Gabiel Attal, met 34 jaar de de jongste premier die Frankrijk ooit heeft gehad. In zijn regering zitten meerdere nieuwe ministers. Attal en enkele leden van het nieuwe kabinet keken toe tijdens Macrons persconferentie gisteravond in het presidentieel paleis.