Gaming kan tot gehoorschade leiden, blijkt uit nieuwe studie

Gamers hebben het geluid vaak zo hard staan dat dat tot gehoorschade kan leiden, blijkt uit een nieuwe studie. De onderzoekers pleiten daarom voor een groter bewustzijn van de mogelijke gevaren van videogames. Bij de overzichtsstudie waren in totaal meer dan 50.000 gamers betrokken uit onder meer de VS, Europa, Azië en Australië. In veel gevallen kwam het geluidsniveau in de buurt van, of zelfs boven de grens die als veilig geldt. Dat kan komen doordat gamers vaak koptelefoons dragen, maar ook als gamers bij elkaar zitten kan het geluidsniveau grenswaarden overschrijden. Rumoerige gaming centers Tijdens het spelen op mobiele apparaten blijft het volume veelal bescheiden, maar in de veelal Aziatische gaming centers kan het geluidsniveau uitkomen tussen de 80 en 89 decibel. Ook bij het spelen op consoles komt het volume dichtbij grenswaarden, blijkt uit de studie die is gepubliceerd in BMJ Public Health.

Of die grenswaarden daadwerkelijk worden overschreden, hangt mede af van hoe lang je aan het gamen bent. Een geluidsniveau van 80 dB (ter vergelijken met een deurbel) wordt voor volwassenen veilig geacht zolang je er niet langer dan 40 uur per week aan wordt blootgesteld. Bij 89 dB (ongeveer zo hard als een menigte schreeuwende mensen) is dat nog maar 5 uur per week, volgens de richtlijnen van de International Telecommunications Union. Voor kinderen liggen die waarden duidelijk lager: een geluidsniveau van 80 dB mag per week niet langer duren dan 13 uur, 89 dB nog maar ruim anderhalf uur. Piekwaarden Behalve langdurige blootstelling kunnen ook piekgeluiden gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld korte, intense explosies in een game. Voor kinderen geldt een grens van 100 dB voor piekgeluiden (ongeveer een straaljager op 300 meter hoogte), terwijl in de studie waarden van 119 dB werden gemeten. Dat is bijna zo hard als een politiesirene, en benadert de pijngrens. Dat blijft overigens wel binnen de grenswaarde voor volwassenen: 130 - 140 dB. "De studie is goed uitgevoerd", zegt Laure Jacquemin, klinisch audioloog aan de Universiteit Antwerpen, zelf niet betrokken bij het onderzoek. Ze snapt wel dat de onderzoekers geen al te harde conclusies trekken: "Er zijn nog niet zo heel veel studies gedaan naar het volume bij gamen, de geluidsniveaus zijn ook niet altijd even makkelijk te meten."

Meer kinderen met gehoorproblemen Jacquemin ziet in haar praktijk ook steeds meer kinderen met gehoorproblemen, waaronder tinnitus en overgevoeligheid voor geluid. Maar ze wil dat niet alleen toeschrijven aan gaming: "Ik denk eerder dat het een van de oorzaken kan zijn. Door de week zullen ze misschien gamen, maar in het weekend gaan ze naar een café of concert, en op de fiets hebben ze muziek op hun oortjes." De onderzoekers willen dat er meer aandacht komt voor de mogelijke gevaren van het geluidsniveau van gamen, en daar sluit Jacquemin zich bij aan: "We moeten ons niet te ongerust maken, maar sommige jongeren staan bloot aan hoge geluidsvolumes. Daar zitten risico's aan." Die risico's hoeven niet onmiddellijk zichtbaar te worden. "Vroege blootstelling kan later tot problemen leiden."