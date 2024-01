Bekersprookje Quick Boys is uit; AZ wint knotsgek duel na strafschoppen en bekert verder

Het bekersprookje van Quick Boys is uit. De club uit Katwijk, verantwoordelijk voor de uitschakeling van profclubs NAC Breda en De Graafschap, ligt nu zelf uit het KNVB-bekertoernooi na een nederlaag bij AZ. De amateurs waren langere tijd de betere, maar AZ boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong, om vervolgens Quick Boys er toch nog een verlenging uit te zien slepen. Daarin scoorde beide teams nog eenmaal (3-3). Uiteindelijk ging AZ door naar de kwartfinales door de strafschoppen beter te nemen. Van het feit dat Quick Boys, nummer drie in de tweede divisie, twee niveaus lager voetbalt dan AZ, was in het koude AFAS Stadion weinig te merken. Het eerste gevaar kwam meteen van de Katwijkers, zagen de 2200 in 36 bussen meegereisde fans, toen Sem van Duijn op rechts op avontuur ging en AZ-verdediger Riechedly Bazoer simpel wegzette. Zijn voorzet bereikte Guus Offerhaus, maar die struikelde over zijn benen voordat hij uit kon halen. Diezelfde Van Duijn, maker van de twee goals tegen De Graafschap in de derde ronde, bereikte vlak voor rust spits Ravelino Junte net niet, omdat Bazoer de bal over de achterlijn gleed.

Dani de Wit (rechts) in het duel met Quick Boys - Foto: Pro Shots

AZ, dat drie van de laatste vier duels verloor (de enige zege was de benauwde 2-3 bekerwinst op HHC Hardenberg) en sinds december met een flinke vormdip kampt, stelde daar voor rust bar weinig tegenover. Het creëerde nauwelijks kansen en dat terwijl AZ toch een indrukwekkend cv in het bekertoernooi kan overleggen. De viervoudig bekerwinnaar uit Alkmaar (de laatste keer in 2013) heeft vijftien seizoenen op rij de laatste zestien gehaald en elf keer in de laatste dertien seizoenen de kwartfinales, vaker dan welke andere ploeg ook. Maar die reputatie maakte AZ geen moment waar, ook in de tweede helft niet. In de zestigste minuut kreeg Quick Boys eindelijk wat het verdiende. Nigel Nwankwo strafte het laconieke spel van de Alkmaarders af. Uitgebroken op links knalde de bij ADO Den Haag opgeleide verdediger de bal gedecideerd langs Owusu-Oduro voor de 0-1. Meteen daarna legde scheidsrechter Edwin van de Graaf de wedstrijd stil, omdat uitzinnige fans van Quick Boys bekers op het veld hadden gegooid.

Eén van de bekers op het veld in Alkmaar. - Foto: Pro Shots

Dat was bepaald niet slim, want na de adempauze kroop AZ dan toch uit zijn schulp. In de zeventigste minuut troefde Dani de Wit verdediger Jason Meerstadt af en kopte uit een voorzet van Bruno Martins Indi van links de 1-1 binnen. Twee minuten later maakte invaller Ernest Poku het allemaal nog erger voor de bekergooiers door zijn tegenstander uit te kappen en vanaf links in de verre hoek de 2-1 binnen te schieten.

Leonard de Beste viert de 2-2 met de aanhang van Quick Boys. - Foto: ANP

Hij leek de matchwinner te worden, maar Quick Boys, eenmaal in de clubhistorie kwartfinalist (in 2008 werd met 3-0 van NAC Breda verloren), gaf zich niet gewonnen. In de zevende minuut van de blessuretijd kopte de ingevallen aanvaller Leonard de Beste uit een corner knap de 2-2 binnen. Meteen daarna werd het duel opnieuw stilgelegd nadat er opnieuw bekers op het veld waren gegooid. Na overleg met de burgemeester van Alkmaar werd besloten het duel toch te hervatten. Quick Boys verteerde de tweede onderbreking opnieuw slecht. Na onnodig balverlies van invaller Danny van den Meiracker. kreeg de voor Van Bommel in de ploeg gekomen Myron van Brederode de bal mee. Hij rondde het buitenkansje fraai af en zette AZ op een 3-2 voorsprong.

Myron van Brederode viert zijn treffer - Foto: ANP