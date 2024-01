Belgische politie vindt gestolen Picasso en Chagall terug in Antwerpse kelder

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Jarenlang leken de schilderijen spoorloos verdwenen, maar eind 2022 ontving de politie van Namen een tip. Een Belg uit de stad zou de twee schilderijen te koop aanbieden. De maanden daarna hield de politie de verdachte in de gaten.

Vorige week deed de politie twee invallen en werden de de man en zijn vrouw aangehouden. De politie vond een grote som geld, maar niet de schilderijen. Wel zei de man dat hij de schilderijen in zijn bezit had. Maar hij wilde niet zeggen waar ze waren.

Bij een derde huiszoeking in een woning in Antwerpen werden de schilderijen wel gevonden. Ze zaten verstopt in houten kisten in de kelder. De politie zegt dat de schilderijen niet beschadigd zijn en nog in hun originele lijst zitten.

De hoofdverdachte wordt verdacht van heling en zit nog vast.