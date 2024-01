Limburgse jeugdwerker liet jongeren anderen mishandelen, OM eist 5 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar cel geëist tegen een man (48) uit Maastricht die jarenlang jongeren zou hebben aangezet tot mishandeling en vernedering van anderen. De man werkte als jongerenwerker met kwetsbare minderjarigen.

De zaak kwam in 2021 aan het licht toen de moeder van een 14-jarige jongen verontrustende berichten en filmpjes op de telefoon van haar zoon ontdekte. Ze stapte daarmee naar de politie. De man werd in oktober van dat jaar aangehouden.

Volgens 1Limburg werden er op de telefoon van de man meer dan zestig video's van de mishandelingen gevonden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de jongerenwerker tussen 2007 en 2021 negen minderjarigen heeft aangezet tot het stelselmatig mishandelen en vernederen van drie andere jongens.

Op beelden is te zien dat slachtoffers door de jongeren worden geschopt, geslagen en bespuugd. Een ander slachtoffer kreeg een pistool tegen zijn hoofd en er werd over iemand heen geplast. Het OM heeft het over schokkende beelden en denkt dat de man plezier beleeft aan de mishandelingen die hij liet uitvoeren.

De officier van justitie sprak vandaag op zitting van een "sadomasochistische voorkeur voor jonge jongens" bij de verdachte. De man ontkent dat en heeft het over "een pedagogische methode".

Betaald en beloond

De man zou de slachtoffers van de mishandelingen hebben betaald en hebben voorgehouden dat ze meewerkten aan een film. De 'uitvoerders' kregen beloningen in de vorm van geld, kleding en dure horloges, zo verklaren de jongens. De jongerenwerker nam zelf geen deel aan het geweld, schrijft het OM.

De jongens die de mishandelingen uitvoerden zijn een tijdlang ook aangemerkt als verdachten. Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming besloot justitie de jongens niet te vervolgen wegens de druk die door de jeugdwerker was uitgeoefend.

Een van de slachtoffers was vandaag in de rechtszaal. Van andere slachtoffers werden verklaringen voorgelezen door hun advocaten. Een van de jongeren kampt met angstaanvallen, een ander spreekt over een verandering in zijn persoonlijkheid door de gebeurtenissen. De jongeren eisen schadevergoedingen van de verdachte.

De verdachte was naast jeugdwerker ook voorzitter van een voetbalvereniging en een carnavalsvereniging. Ook was hij actief in een kerk.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.