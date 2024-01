Juventus kruipt met zege op Sassuolo dichter naar koploper Internazionale

Dankzij een 3-0 overwinning op Sassuolo is Juventus weer op twee punten gekomen van Internazionale, de koploper in de Italiaanse Serie A.

Fraaie treffers

Na een kwartier opende Vlahovic de score met een hard schot vanaf de rand van de zestien, waar Sassuolo-doelman Andrea Consigli geen antwoord op had.

Zijn tweede doelpunt was nog fraaier: vanuit een vrije trap ramde Vlahovic een vrije trap via de onderkant van de lat in het doel. Het was al zijn negende treffer dit seizoen.