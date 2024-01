Iraanse luchtaanval op militie in Pakistan, buurland woedend

Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een militie in Pakistan, schrijven Iraanse staatsmedia. De Pakistaanse autoriteiten reageren verbolgen. Ze waarschuwen dat de actie "ernstige gevolgen" kan hebben. Bij de raket- en drone-aanval zijn volgens Pakistan twee kinderen gedood.

Het is ongekend dat Iran doelwitten in Pakistan, een kernmacht, bestookt met drones en raketten, schrijft persbureau Reuters.

Separatisten in Beloetsjistan

Afgaand op de Iraanse berichten was in Pakistan de soennitische militie Jaish al-Adl het doelwit. Deze separatistische beweging is actief in zowel Iran als Pakistan, in de grensregio Beloetsjistan. De militie heeft in het verleden aanslagen gepleegd op Iraanse veiligheidstroepen.

Een aantal bases van de militie "werd getroffen en vernietigd door raketten en drones", aldus Iraanse staatsmedia. Later werden deze berichten volgens internationale persbureaus offline gehaald. Waarom is onduidelijk. In Iran staan media onder controle van het regime.

'Grove schending'

Aanvankelijk wilde Pakistan de Iraanse raketaanval bevestigen noch tegenspreken. Maar later op de avond noemde de minister van Buitenlandse Zaken de luchtaanval een grove schending van de Pakistaanse soevereiniteit.

Volgens de verklaring werden twee kinderen gedood en raakten drie meisjes gewond. Er staat niets vermeld over schade of doden aan de kant van militie Jaish al-Adl. "Pakistan heeft altijd gezegd dat terrorisme een gedeelde dreiging is voor alle landen in de regio, waartegen gecoördineerd moeten worden opgetreden."

De minister heeft protest aangetekend bij de Iraanse regering. Het is onduidelijk of Pakistan verdere actie overweegt.

'Mossad aangevallen in Irak'

Iran heeft de afgelopen 24 uur meer doelwitten in het buitenland aangevallen. De aanval in Irak was gericht tegen een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad, stelt de Iraanse Revolutionaire Garde. Ook na deze actie werden ter plekke burgerslachtoffers gemeld.

In Syrië zou Islamitische Staat het doelwit zijn geweest. Deze terreurgroep heeft onlangs een zware bomaanslag in Iran opgeëist. Deze aanslag werd gepleegd bij de herdenking van de door de VS in 2020 geliquideerde generaal Soleimani. Ruim negentig mensen kwamen bij de bomaanslag om het leven.