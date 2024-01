Positieve reacties op meerderheid spreidingswet: 'Duidelijk voor burgemeesters'

De spreidingswet, die kan rekenen op instemming van een meerderheid in de Eerste Kamer, leidt tot blije reacties bij gemeenten en veiligheidsregio's. Volgende week stemt de senaat over de wet, maar vandaag werd duidelijk dat de VVD-fractie de wet steunt, waardoor er een meerderheid is.

"We maken hiermee een begin met een oplossing voor de huidige schrijnende situatie in de opvang", zegt burgemeester Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, tegen de NOS. De opvanglocatie in het dorp was de afgelopen maanden regelmatig overvol. Met de spreidingswet kunnen gemeenten zo nodig worden gedwongen om asielzoekers op te vangen, waardoor de opvangcentra in Ter Apel en Budel worden ontlast.

De provincies spreken bij monde van het Interprovinciaal Overleg van "een mooie stap om uit deze opvangcrisis te komen en asielopvang evenredig te verdelen over het land".

Veiligheidsregio's: 'Nu discussie starten over instroom'

Ook de veiligheidsregio's zijn opgetogen. "Ik ben er blij mee. Het brengt burgemeesters duidelijkheid; gemeenten moeten nu gewoon iets doen, want het staat in de wet", zegt Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio's.

Kolff: "Het verkleint de kans dat mensen terechtkomen in crisisnoodopvang, want dat moeten we niet meer willen. Nu kunnen we een goede discussie starten over de instroom, maar hoe dan ook moeten we de mensen die binnenkomen goed onderdak kunnen bieden."

Gemeenten: 'Komt aan op goede uitvoering'

Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt van "fantastisch nieuws". "Na de stemming volgende week komt het aan op een goede uitvoering. Wij zullen onze leden oproepen dan een stap naar voren te zetten."

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is ook positief. "Maar we wachten de stemming van volgende week af", zegt een woordvoerder.

Vluchtelingenwerk: 'Hoopvolle doorbraak'

Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn ook verheugd. Bestuursvoorzitter Frank Candel van Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van "een hoopvolle doorbraak". "In het belang van de gehele samenleving was dit de enige goede keuze," zegt hij.

Unicef zegt opgelucht te zijn. De kinderrechtenorganisatie noemt de wet "een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen".