Flink pak sneeuw verwacht in buurlanden, ook zuiden Limburg krijgt sneeuw

Vanwege een lagedrukgebied dat morgen over Europa trekt, wordt er een flink pak sneeuw verwacht in onze buurlanden. In Duitsland ontstaat waarschijnlijk hinder op de weg en op het spoor. De Franse weerdienst waarschuwt voor overlast. Ook in de zuidelijke helft van Limburg wordt sneeuw verwacht.

In het zuiden van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Limburg, blijven veel scholen morgen dicht. Vanaf morgenochtend gaat het daar flink sneeuwen en er valt naar verwachting ongeveer 25 centimeter.

Voor twee andere regio's, Saarbrücken en Darmstadt, is de hoogste alarmfase afgegeven door de Duitse weerdienst, die waarschuwt voor sneeuw, ijzel en overlast op wegen en het spoor.

Frankrijk en België

In heel Noord-Frankrijk is code oranje van kracht. Météo France waarschuwt niet alleen voor sneeuw en ijs, maar ook voor overstromingen door regenval in veel van gebieden die een 'oranje' weerwaarschuwing hebben gekregen.

In Vlaanderen werd aanvankelijk ook veel sneeuw verwacht, maar dat lijkt mee te gaan vallen. Volgens de Belgische weerdienst KMI valt er plaatselijk 1 tot 5 centimeter, waar eerst rekening werd gehouden met hoeveelheden tot 10 centimeter.

In Wallonië wordt morgen wel veel sneeuw verwacht en geldt in bijna het hele gebied code oranje. In de provincie Henegouwen en Luik valt mogelijk 30 centimeter sneeuw.

Ook in deel Limburg sneeuw

Het KNMI in De Bilt verwacht dat het morgen aan het einde van de ochtend in de zuidelijke helft van Limburg ook gaat sneeuwen, waardoor er daar 's avonds 5 tot 10 centimeter ligt. ProRail zegt extra mensen en materieel achter de hand te houden (storingsploegen en hulplocomotieven), meldt de spoorbeheerder.

Ook rijden er minder Intercity's tussen Utrecht en Sittard vanwege de verwachte sneeuw (twee in plaats van vier per uur). De NS zet op stations extra medewerkers in.

Elders in het land wordt geen sneeuwval verwacht.

