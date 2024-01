Groningen schakelt Excelsior uit, Veerman voorkomt debacle ADO tegen amateurs Maassluis

Excelsior is in de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker uitgeschakeld. De eredivisionist verloor op het ijzige kunstgras in Kralingen met 2-0 van eerstedivisionist FC Groningen. Eerder op de avond ontsnapte ADO Den Haag aan een smadelijke uitschakeling. Tegen de amateurs van Excelsior Maassluis boog het diep in de slotfase een achterstand om in een zege: 2-1.

Sneeuwvrij Met man en macht was dinsdagmiddag het veld in Rotterdam nog sneeuwvrij gemaakt en de sneeuwhopen langs de kant van het veld zorgden voor een sfeervol decor. In de eerste helft kreeg vooral de thuisclub kansen. Eerst werd een doelpunt van Couhaib Driouech afgekeurd wegens buitenspel. Daarna leek de 1-0 alsnog in de maak, maar Groningen-keeper Hidde Jurjus haalde de bal met kunst- en vliegwerk nog net voor de lijn weg.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Pro Shots

Na rust kreeg ook Nikolas Agrafiotis nog een grote kans, maar weer stond Jurjus paraat. Groningen -vorig jaar in eigen stadion nog vernederd door de amateurs van Spakenburg - liet zich ook niet onbetuigd en kwam zo'n twintig minuten voor tijd op voorsprong. Kind van de club Roman Postema profiteerde van een klein duwtje van ploeggenoot Thom van Bergen op een verre uittrap van Jurjus en kwam zo oog in oog met Excelsior-doelman Norbert Alblas. Postema faalde niet: 1-0.

Marinus Dijkhuizen, trainer van Excelsior, baalt - Foto: Orange Pictures

Zes minuten later haalde Postema opnieuw de trekker over, nu na een fijne steekpass van Luciano Valente, en schoot zijn club zo naar de laatste acht. Excelsior kreeg nog wel kansen, maar invallers Lazaros Lamprou en Mike van Duinen (die zijn eerste minuten dit seizoen maakte) hadden het vizier niet op scherp.

ADO met de schrik vrij ADO Den Haag (tweede in de eerste divisie) kwam tegen de amateurs van Excelsior Maassluis (17de in de tweede divisie) al na 39 seconden op achterstand. Vlak voor tijd draaiden Jort van der Sande en Henk Veerman de wedstrijd toch nog om: 2-1.

Henk Veerman juicht na zijn treffer - Foto: Pro Shots

Zo'n 3.500 aanhangers uit Maassluis waren afgereisd naar Het Kasteel in Rotterdam, de thuishaven van eredivisionist Sparta, voor het bekerduel met ADO. Heel veel kans dichtten ze hun ploeg niet toe, want ADO Den Haag verloor slechts een van zijn laatste vijf duels in de eerste divisie en staat als nummer twee op een plek die aan het einde van het seizoen promotie naar de eredivisie zou opleveren. Groot was de verbazing toen zij hun club al na 39 seconden op voorsprong zagen komen. Aanvoerder Kevin Dercks mocht uit een verre ingooi ongehinderd op het doel koppen.

Vreugde bij de spelers van Excelsior Maassluis - Foto: Orange Pictures

Keeper Nick Marsman - die het afgelopen jaar in Miami nog met Lionel Messi in de kleedkamer zat - stond voor het eerst onder de lat bij ADO en verkeek zich op de inzet die met een stuit in de verre hoek belandde. Daarmee was de toon gezet. ADO Den Haag, dat een ongeïnspireerde indruk maakte, had een groot overwicht, kreeg in de eerste helft liefst twaalf hoekschoppen, maar kansen waren er nauwelijks. Kans Van Mieghem Toch had de eerstedivisionist voor rust op gelijke hoogte moeten komen. De Maassluisse doelman Tobias van der Kleij schoot de bal knullig tegen het lichaam van Van der Sande, waarop Daryl van Mieghem de bal in een leeg doel kon schuiven. Van Mieghem kreeg echter een duw van verdediger Darwin Heuvelman en miste zo de bal, maar in plaats van een strafschop (en mogelijk een rode kaart) liet scheidsrechter Martijn Vos doorspelen.

Slotfase Na rust voerde ADO de druk op, maar de amateurs bleven eenvoudig overeind. Toen ADO-aanvoerder Kürsad Sürmeli van afstand ook nog op de lat mikte, leek de uitschakeling aanstaande. Zover kwam het niet. Invaller Joel Ideho bracht de bal voor en Jort van der Sande kopte de bal achterwaarts in de verre hoek.

Doelpuntenmaker Jort van der Sande en Henk Veerman zorgden voor opluchting bij ADO in het bekerduel met Excelsior Maassluis. - Foto: ANP