De Ligt voorlopig weer aan de kant met nieuwe knieblessure

Matthijs de Ligt is opnieuw een tijdje uit de roulatie. De verdediger van het Nederlands elftal en Bayern München heeft een blessure opgelopen aan zijn linkerknie.

In de eerste seizoenshelft kampte De Ligt ook al met een knieblessure, die hem veelvuldig aan de kant hield. De 24-jarige international speelde voor de winterstop maar negen keer.

Hoe lang De Ligt zal ontbreken, heeft Bayern niet bekendgemaakt. Het Nederlands elftal speelt eind maart twee oefenduels in aanloop naar het EK in Duitsland. Op 22 maart speelt Oranje tegen Schotland en vier dagen later is Duitsland de tegenstander.

Bij Bayern München is De Ligt, los van zijn eerdere blessure, geen vaste basisspeler. Trainer Thomas Tüchel kiest meestal voor Dayot Upamecano en Kim Min-jae in het centrum van de defensie.