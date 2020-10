Podcast De Dag: coronabrandhaard Tsjechië

Het gaat helemaal niet goed met de aanpak van het coronavirus in Tsjechië. Alleen al in oktober kwamen er 100.000 nieuwe besmettingen bij en het aantal doden is verdubbeld. Tsjechië heeft de hoogste besmettingscijfers van Europa. En dat terwijl het land bij de eerste golf juist werd geroemd om zijn corona-aanpak - toen hoorden de Tsjechen juist bij de landen met de minste besmettingen. Wat is er aan de hand?

Laura Postma woont en werkt in de hoofdstad Praag, ze is freelance journalist voor onder meer Bureau Buitenland. In podcast De Dag vertelt ze hoe na een snelle en strenge lockdown in het voorjaar vervolgens deze zomer de teugels werden losgelaten, met snel oplopende besmettingscijfers tot gevolg.

Vorige week werden opnieuw ingrijpende maatregelen genomen, maar "mensen hebben er geen zin meer in", vertelt Postma. De nieuwe lockdown leidde gisteravond tot het eerste grote protest tegen de coronamaatregelen in Tsjechië.