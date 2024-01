Japans ICT-bedrijf diep door het stof om Brits 'postkantoorschandaal'

In Londen heeft ICT-bedrijf Fujitsu spijt betuigd voor zijn rol in het zogenoemde postkantoorschandaal. Als gevolg van softwareproblemen zijn ruim 900 postkantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk onterecht veroordeeld wegens fraude. Nu blijkt dat het bedrijf al wist van deze problemen toen de software door de postkantoren in gebruik werd genomen.

De Japanse multinational voelt "een morele plicht" de slachtoffers te compenseren. Het bedrijf trekt daarvoor ruim een miljard pond (zo'n 1,16 miljard euro) uit. Directeur Paul Patterson van de Europese tak van Fujitsu heeft dat gezegd bij een verhoor door een parlementaire commissie.

Het gaat om een van de de grootste gerechtelijke dwalingen in de Britse geschiedenis, zei premier Sunak vorige week. De honderden slachtoffers, die tussen 2000 en 2014 werden veroordeeld, wachten nog altijd op compensatie. Veel van hen zijn hun baan kwijtgeraakt en zitten diep in de schulden.

Tv-première docudrama

Deze maand ging een docudrama over het schandaal in première op de Britse tv. Sindsdien staat de affaire weer in de schijnwerpers. Sunak zegt dat er binnen enkele maanden een wet komt om alle onterecht uitgesproken vonnissen terug te draaien.

Directeur Patterson bood de ontslagen personen en hun families vandaag excuses aan. Het bedrijf zegt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in de gerechtelijke dwaling. Patterson zei dat "vanaf het begin" duidelijk was dat hun ICT-systeem Horizon "bugs en fouten" bevatte.

Horizon werd vlak voor de eeuwwisseling in gebruik genomen door het Britse staatsbedrijf Post Office. Het ICT-systeem automatiseerde de boekhouding van postkantoren. Maar als gevolg van systeemfouten klopten de cijfers vaak niet. Lokale managers en medewerkers kregen daar de schuld van.

'Het duurt al veel te lang'

Het staatspostbedrijf bleef onterecht volhouden dat Horizon goed werkte. Ruim 900 vermeende fraudeurs werden veroordeeld, een deel van hen kreeg zelfs een gevangenisstraf. In 2021 werden tientallen slachtoffers vrijgesproken van diefstal.

"Er is geen enkele reden waarom we nog niet volledig financieel zijn gecompenseerd", verklaarde een slachtoffer tegen de parlementaire commissie. "Het duurt al veel te lang. Mensen lijden eronder en gaan dood." De commissie-Zaken en Handel moet alle feiten in het debacle boven water krijgen.