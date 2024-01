Bloemen- en plantenbranche heeft het zwaar: export weer gedaald

De Nederlandse bloemen- en plantenbranche heeft het zwaar. Voor het tweede jaar op rij leverden bedrijven minder bloemen en planten aan het buitenland.

De exportwaarde van snijbloemen kromp afgelopen jaar met 5 procent, naar 4,2 miljard euro. Planten deden het iets beter, maar ook die waarde kromp met 3 procent naar 2,6 miljard euro.

Luxeproducten

De dalende uitvoer komt vooral door de inflatie, waardoor bloemen en planten duurder zijn geworden. "Wij verkopen luxeproducten en de consument houdt iets meer de hand op de knip", zegt Matthijs Mesken, directeur van de Branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten.

Ook de Brexit veroorzaakt problemen. Het Verenigd Koninkrijk is voor Nederland het tweede exportland, maar afgelopen jaar daalde de uitvoer met 7 procent. Dat komt volgens Mesken doordat de Britse economie slecht draait en consumenten daar dus minder snel bloemen en planten kopen.

Door de Brexit is de handel ook aan steeds meer regels gebonden. Planten moeten al langer op ziektes worden gecontroleerd voordat ze het Verenigd Koninkrijk binnen mogen. Daar komen dit jaar ook snijbloemen bij. De controles kosten handelaren extra tijd en geld.

Onzekerheid over arbeidsmigranten

Voor de branche zijn er dit jaar meer onzekerheden, bijvoorbeeld over het beleid dat het nieuwe kabinet gaat voeren. Alle partijen die nu aan de formatietafel zitten, willen het aantal laagbetaalde arbeidsmigranten beperken. Dat zou slecht nieuws betekenen voor de bloemen-en plantensector, die sterk van deze groep afhankelijk is.

"We moeten met politiek Den Haag in overleg, zodat we de arbeidsmigranten ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken", zegt Mesken. "Die hebben wij keihard nodig, anders kunnen wij ons product niet kweken en niet verhandelen."

Andere onzekerheid is de onrust in Israël en Ecuador. Die kan volgens de branche dit jaar een negatieve impact hebben op de handel, omdat ze belangrijke aanvoerlanden zijn van planten en bloemen.

Volgens Meksen moet de branche uitkijken dat de kosten van de producten dit jaar niet te hoog worden voor de consument. "Maar echt zorgen maak ik me niet", zegt hij. "Omdat consumenten in Europa nog steeds graag planten en bloemen koopt."