Meerderheid Eerste Kamer achter spreidingswet door steun VVD

De VVD in de Eerste Kamer zal de spreidingswet toch steunen. Daarmee is er een meerderheid voor de wet van demissionair staatssecretaris Van der Burg. Uitgangspunt van de wet is dat asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland worden verdeeld, desnoods met dwang. De wet werd in oktober aangenomen door de Tweede Kamer, maar de kans leek groot dat de senaat hem zou verwerpen.

De VVD in de Tweede Kamer was tegen, vooral omdat de spreidingswet volgens de fractie niets zou veranderen aan de grote instroom van asielzoekers. Bovendien vond de VVD dat de gemeentelijke autonomie zou worden aangetast.

"Burgemeesters niet in steek laten"

Maar de Eerste Kamerfractie van de VVD heeft meer begrip voor het standpunt van (VVD-)staatssecretaris Van der Burg dat de opvang te ongelijk is verdeeld en dat er nu snel mogelijkheden voor het rijk moeten komen om in te grijpen. Volgens hem is het logisch "om de opvang op een solidaire manier over heel Nederland te spreiden".

VVD-Eerste Kamerlid Kaljouw noemde de wet "niet moeders mooiste" en zegt dat de wet "zeker niet alle problemen oplost". "Er moet veel meer gebeuren, zeker op het gebied van instroom" zegt Kaljouw. "Maar de fractie wil de burgemeesters, de commissaris van de Koning, Ter Apel, het COA en de IND niet in de steek laten."

"Verraad"

Op X reageerde PVV-leider Wilders onmiddellijk met "Mijn hemel". PVV- Eerste Kamerlid Van Hattem spreekt van een "draai" die "niet niks" is en JA-21 Kamerlid Nanninga spreekt van "verraad".

Kaljouw zei dat de fractie niet over één nacht ijs is gegaan en dat het "een flinke worsteling was". Ook zei ze dat er "niet in iedere achtertuin een asielzoekerscentrum komt". Dat noemde ze "grote onzin".

Het was al langer duidelijk dat in elk geval GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, Denk, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt voor de spreidingswet zouden stemmen. Met de steun van de VVD is er een ruime meerderheid voor. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 februari ingaan.

Schippers verdedigt keuze

De VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Edith Schippers, verdedigt de keuze om tegen de wens van VVD-leider Yesilgöz, toch voor de spreidingswet te zijn. Op de vraag of ze haar partijleider niet in haar hemd zet, reageert ze stellig: "Nee, dat is helemaal niet aan de orde."

De VVD-fractie heeft het besluit genomen om de kleinere gemeenten te ontlasten. "Maar het zal niet werken als de instroom niet beperkt wordt."

Eerder vandaag zei VVD-leider Yesilgöz dat er "echt geen dictaat van de lijsttrekker" in de richting van de VVD in de Eerste Kamer zou komen. Eind vorig jaar deed de Tweede Kamer onder leiding van Yesilgöz een oproep om de wet voorlopig op de plank te laten liggen.

Maar daar kwam veel kritiek op en de Eerste Kamer zette de behandeling door. De VVD-leider zei vandaag dat zij niet tegen eerlijke spreiding is, maar zij had het liever gedaan in de volgorde "eerst de instroom beperken en dan eerlijk spreiden".

De stemming over de wet is pas volgende week, maar vanavond werd dus duidelijk dat hij wordt aangenomen.