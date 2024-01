Te Kloese spreekt voornemen Feyenoord uit: 'Willen Kuip kopen, maar is niet eenvoudig'

Voor Feyenoord was 2023 een jaar om nooit meer te vergeten. De club veroverde de zestiende landstitel, een spannende kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma en drie thuisduels in de Champions League.

Feyenoord staat tweede in de eredivisie en heeft halverwege de competitie een punt meer dan in het vorige seizoen. Maar de Rotterdammers staan ook al een straatlengte achter op koploper PSV.

Transferwindow

Of Feyenoord zich nog gaat versterken in de komende weken? Te Kloese: "Het belangrijkste is dat we deze groep bij elkaar houden. En dat ziet er goed uit, al is het nog geen eind januari. Er is nog geen concreet bod voor een speler binnengekomen."

"Het is nu lastig om een goede speler te halen", weet Te Kloese. "Clubs missen veel spelers door de Afrika Cup en Azië Cup. En ze willen zelf ook kampioen worden of Europees voetbal halen."

Trainer Arne Slot ontbrak overigens op de Nieuwjaarsreceptie door ziekte. Vanuit de spelersgroep was alleen Antoni Milambo van de partij, om te melden dat hij zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027 heeft verlengd.