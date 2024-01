Verdachte dodelijk geweldsincident Weiteveen had langlopend conflict met slachtoffers

De verdachte van het dodelijke geweldsincident in Weiteveen had een langlopend conflict met de twee mensen die om het leven zijn gekomen. Dat bevestigt burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen, waar het dorp onder valt, tegen de NOS. De slachtoffers zijn een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw uit Weiteveen.

Op sociale media circuleren niet-geverifieerde beelden waarop de vermoedelijke verdachte te zien zou zijn. Ze zouden zijn gemaakt na het incident. In het fragment lijkt hij zijn daad te bekennen en zegt de vermoedelijke verdachte dat hij een jaar lang bedreigd is en opkwam voor zijn gezin. De NOS heeft vastgesteld dat de video gemaakt is in de buurt van de plek waar de verdachte later is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie meldt bekend te zijn met de beelden en dat die worden meegenomen in het onderzoek. "Daarom kunnen we inhoudelijk niet reageren op deze video's. Wel vinden we het belangrijk om te vragen om deze video's niet te verspreiden, omdat er een groot persoonlijk leed achter schuil gaat."

Woning

Dorpsbewoners vertellen aan RTV Drenthe dat de verdachte en de slachtoffers elkaar kennen vanwege de verkoop van een woning. Een makelaar die naar eigen zeggen bemiddelde bij de verkoop van het ouderlijk huis van de verdachte, meldt aan AD dat er een conflict was tussen de verdachte en de slachtoffers over de verkoop. Volgens de makelaar ging het conflict vooral over het onderhoud van de woning.

De politie doet nog onderzoek naar het exacte motief van de dader. "We gaan nu onderzoeken wat het verloop van het conflict was, hoe het heeft kunnen ontstaan en hoe het uiteindelijk heeft kunnen leiden tot deze catastrofe", zegt de burgemeester.

'Impact op dorp is enorm'

Volgens de burgemeester heeft de gebeurtenis "een enorme impact" op het kleine dorp. "Zowel de verdachte als de slachtoffers zijn bekenden. Het is een relatief klein dorp." Een buurvrouw zegt tegen RTV Drenthe geschokt te zijn. "Je kunt je niet voorstellen dat zoiets gebeurt in een dorp als het onze." Ook zij wist van het hoog opgelopen conflict.

Zowel de verdachte, die kort na zijn daad werd opgepakt, als de twee slachtoffers hadden kinderen. Slachtofferhulp is ingeschakeld en er is contact met de scholen waar de kinderen op zitten.

De verdachte is een man van 50 uit Klazienaveen. De aanhouding van de verdachte is op deze beelden te zien: