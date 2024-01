'Westen onderschat wapenproductie Noord-Korea compleet'

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui is tot woensdag in Rusland om te praten over verdere samenwerking. Rusland wordt steeds afhankelijker van Noord-Koreaanse raketten in de oorlog met Oekraïne. En daar heeft het raketprogramma van Kim Jong-un baat bij. Afgelopen weekend testten de Noord-Koreanen voor het eerst een raket met een hypersonische wendbare kernkop.

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker vindt dat het Westen compleet onderschat wat Noord-Korea aan het doen is. "Als je ziet wat er nu aan wapens wordt geproduceerd, zowel voor eigen gebruik als voor verkoop naar de rest van de wereld. Noord-Korea maakt zich klaar voor een oorlog met Zuid-Korea", zegt Breuker. Of het daadwerkelijk tot een gewapend conflict komt, valt nu niet te zeggen, aldus Breuker.

Volgens Zuid-Koreaanse experts zijn de raketten die zondag getest zijn makkelijker te besturen omdat ze gebruik maken van vaste brandstof.

Dit maakt het afvuren ervan minder gecompliceerd, waardoor het minder tijd kost en de raketten moeilijker te onderscheppen zijn. Met deze geavanceerde wapens wil Noord-Korea het luchtruim van Zuid-Korea en de Verenigde Staten kunnen binnendringen.

Tekort aan artillerie

Rusland profiteert van de Noord-Koreaanse militaire productie, die zich de laatste jaren steeds sneller en verder ontwikkelt. Betere raketten zouden de Russen kunnen helpen omdat het Oekraïense leger de huidige steeds vaker weet te onderscheppen.

Volgens hoogleraar militaire operationele wetenschappen Han Bouwmeester is Rusland daarom overgestapt op een strategie waarbij een zwerm drones eerst de Oekraïense radarsystemen moet afleiden voordat er raketten afgevuurd worden. Door een gebrek aan artillerie is nu vrijwel alles welkom in Rusland, zegt Bouwmeester.

Bouwmeester benadrukt dat hoewel de Russische economie deels omgevormd is tot een oorlogseconomie, er bij lange na niet genoeg geproduceerd wordt. "Het Russische raketprogramma is verder ontwikkeld dan dat van Noord-Korea, maar er is een tekort aan alles. Dus wat binnenkomt is welkom, en hoe beter ontwikkeld, hoe meer welkom."