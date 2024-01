Blokkades door truckers bij Pools-Oekraïense grens opgeschort na overeenkomst

De Poolse vrachtwagenchauffeurs die sinds november enkele grensovergangen tussen Oekraïne en Polen blokkeren, zullen hun protest tot zeker 1 maart opschorten. Ze hebben een overeenkomst bereikt met de Poolse regering, bevestigt de Poolse minister van Infrastructuur. Verschillende organisatoren van de protesten bevestigen de opschorting tegenover persbureau Reuters.

De truckers blokkeerden de grensovergangen sinds november uit protest tegen versoepelde regels voor Oekraïense chauffeurs, die volgens de Poolse vrachtwagenchauffeurs leiden tot oneerlijke concurrentie.

In december werd de blokkade van één belangrijke grenspost al opgeheven, maar bij andere grensovergangen bij drie Poolse steden ging het protest nog door.

De overeenkomst tussen de partijen werd vanmiddag getekend. Verschillende organisatoren van de protesten laten weten dat de blokkades vanaf morgenochtend 11.00 uur worden opgeheven. De Oekraïense douane meldt op berichtendienst Telegram echter dat twee van de blokkades vanmiddag al zijn opgeschort.

Financiële steun

De overeenkomst houdt onder andere in dat er financiële steun moet komen voor Poolse transporteurs die last hebben van de versoepelde regels voor Oekraïense truckers. Ook zijn de twee partijen het eens dat er aanpassingen komen voor de digitale registratie, waardoor truckers sneller door de grensovergang kunnen. Of de overeenkomst zal leiden tot minder Oekraïense truckers in de Europese Unie, wordt niet meteen duidelijk.

"We zijn bepaalde voorwaarden overeengekomen. We zullen de regering de tijd geven om te werken, aangezien het een nieuwe regering is", zei Tomasz Borkowski, een van de organisatoren van de blokkades, voor de ondertekeningsceremonie. De nieuwe, pro-Europese regering, is sinds half december aan de macht in Polen.

Niet direct bekrachtigd

Dat de Poolse regering en de truckers tot een overeenkomst zijn gekomen, betekent niet direct dat de afgesproken maatregelen worden bekrachtigd. De regels die volgens de truckers zorgen voor oneerlijke concurrentie, zijn op Europees niveau afgesproken. Een deel van de voorwaarden van de overeenkomsten moet de Poolse regering nu dus ook op Europees niveau voor elkaar weten te krijgen.

Edyta Ozygala, een van de leiders van het vrachtwagenchauffeursprotest in Dorohusk, zei dat de actie op elk moment kan worden verlengd, als niet volledig aan de overeengekomen voorwaarden wordt voldaan. "Als de effecten onbevredigend zijn, komen we terug", zei ze. Ook de Poolse minister van Infrastructuur bevestigt dat de blokkade in eerste instantie tot 1 maart is stopgezet en dat de gesprekken tussen de partijen ondertussen worden voortgezet.

Vergunningensysteem

De Europese Unie versoepelde de regels voor Oekraïense truckers nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Een vergunningensysteem voor Oekraïense chauffeurs, bedoeld om de Europese markt te beschermen, werd opgeschort.

En dat leidt volgens de Poolse truckers dus tot oneerlijke concurrentie; de lonen liggen in Oekraïne lager en Oekraïense chauffeurs hoeven niet aan dezelfde EU-regels te voldoen, waardoor zij goedkoper kunnen leveren. De Poolse truckers lieten nauwelijks vrachtwagens door, met uitzondering van vrachtwagens die humanitaire hulp en militair materieel transporteerden naar Oekraïne. De Poolse truckers krijgen steun van Poolse boeren.

Oekraïne zegt dat de blokkade ernstige economische verliezen heeft veroorzaakt en de oorlogsinspanningen heeft belemmerd.