Automobilist krijgt 28 boetes van een ander vanwege stukje tape

Een man uit Rotterdam heeft zijn kentekenplaten met zwarte tape veranderd om bekeuringen te ontlopen. Een onschuldige man uit Gelderland kreeg daardoor 28 boetes voor fout parkeren op de deurmat. Dat meldt de verkeerspolitie.

De Rotterdammer had van de letter 'P' een 'R' gemaakt door een stukje zwarte tape toe te voegen. In korte tijd verzamelde hij tientallen boetes, maar zijn vervalste kenteken leidde naar een andere auto-eigenaar. Het ging om een totaalbedrag van rond de 3000 euro.

De Gelderse man diende bezwaar in tegen de boetes, omdat hij nooit in de regio Rotterdam komt en de boetes dus niet voor hem bedoeld konden zijn. Dat kon hij ook aantonen, schrijft de verkeerspolitie Rotterdam. Rijnmond schrijft dat de man behoorlijk geschrokken was van alle bekeuringen.

Rechter

Uiteindelijk kon de Rotterdammer worden aangehouden nadat hij opnieuw ergens geparkeerd stond waar dat niet mocht. De man verklaarde zich niet bewust te zijn van het feit dat een ander door zijn handelen gedupeerd kon worden.

De man moet de boetes alsnog betalen en moet zich binnenkort nog voor de rechter verantwoorden.