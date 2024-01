De Jong maakt vannacht stadiondebuut in Melbourne: 'Eerste keer altijd spannend'

Jesper de Jong verraste afgelopen weekend door bij zijn grandslamdebuut de tweede ronde van de Australian Open te halen. Hij treft daarin komende nacht (02.00 uur Nederlandse tijd) wereldtopper Jannik Sinner en maakt daardoor voor het eerst zijn opwachting in een groot stadion, de Margaret Court Arena.

"Heel spannend is dat", denkt oud-tennisser Paul Haarhuis, die als Davis Cup-captain aanwezig is in Melbourne. Hij denkt terug aan zijn stadiondebuut, bij de US Open van 1989 tegen John McEnroe. "Je bent dan bezig met: maak ik een kans, kan ik een setje winnen, ga ik het publiek een goede wedstrijd geven? Omdat het allemaal nieuw is."

Ruimte is groter

De Jong heeft in voorbereiding op de wedstrijd een uur kunnen trainen in de Margaret Court Arena, maar zal volgens Haarhuis hoe dan ook moeten wennen aan het spelen in een stadion, waar de ruimte om de baan heen groter is. "Je hebt het gevoel dat de bal trager is, omdat de ruimte groter is. Je gaat al heel snel iets verder naar achteren staan."

Haarhuis: "En de eerste keer is altijd spannend." Hij hoopt dat de 23-jarige De Jong zijn zenuwen onder controle kan houden. "Het is heel moeilijk om ervan te genieten. Je wilt goed spelen, je wilt je meten met je tegenstander. Jesper weet niet wat hij van zichzelf kan verwachten, wat zijn spel doet tegen zo'n jongen."