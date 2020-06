Trainer Filippo Inzaghi brengt Benevento terug in Serie A

Oud-International Filippo Inzaghi heeft als trainer een fraai succes geboekt. In zijn eerste seizoen als hoofdcoach van Benevento veroverde de 46-jarige Italiaan de titel in de Serie B, waardoor promotie naar de Serie A een feit is.

Benevento stak ver boven de concurrentie uit. Met nog zeven competitieronden voor de boeg heeft de ploeg van Inzaghi een onoverbrugbare voorsprong van 24 punten.

Oud-aanvaller Inzaghi kon eerder als hoofdcoach van AC Milan, waar hij ruim tien jaar ook als speler actief was geweest, Venezia en Bologna geen grote prijzen pakken.

Benevento degradeerde in 2018 uit de Serie A, na het eerste seizoen ooit op het hoogste niveau.