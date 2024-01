Tweede Kamer akkoord met verbieden groepen designerdrugs

De Tweede Kamer wil een eind maken aan het kat-en-muisspel tussen justitie en drugsproducenten. Een ruime meerderheid van PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, SP, Denk, SGP en ChristenUnie heeft voor een wijziging van de Opiumwet gestemd. Door dit wetsvoorstel worden nieuwe drugs automatisch verboden als die lijken op bekende drugssoorten zoals xtc.

Nu duurt het altijd nog even voordat een nieuwe drugssoort verboden kan worden. Er is bij elke soort weer opnieuw onderzoek en nieuwe regelgeving voor nodig. Daar maken producenten handig gebruik van. Ze passen bekende, al verboden drugs, een beetje aan zodat ze een tijd vrij spel hebben.

De nieuwe drugssoort doet dan vrijwel hetzelfde met je als je die gebruikt. Maar omdat de chemische samenstelling net een beetje anders is dan de 'oude' drugssoort, is het nu volgens de wet een andere drugssoort en is die nog niet verboden.

Het wetsvoorstel regelt dat drugsproducenten niet langer die mogelijkheid hebben om de trage regelgeving een stapje voor te zijn. De aangepaste wet zorgt ervoor dat niet langer alleen specifieke types drugs verboden zijn, maar meerdere 'stoffengroepen'. Dus ook stoffen die op bekende drugssoorten lijken. De politie vraagt daar al langer om.

Gehaaide criminelen

De burgemeester van Zaanstad roerde zich ook recent in de discussie. In zijn gemeente werd 1100 kilo designerdrugs aangetroffen na een inval. De politie moest die drugs, met een geschatte waarde van 6 á 8 miljoen euro, echter eind vorig jaar teruggeven aan de makers.

Het ging namelijk om een drugssoort die nog niet verboden is: 2-mmc. Dat is weer een variant op 3-mmc, een drugssoort die nu verboden is, maar eerder ook gold als uitvinding van criminelen waarmee de regels omzeild konden worden.

Burgemeester Jan Hamming verzuchtte daarom over dit kat-en-muisspel: "Gehaaide criminelen kunnen ongestraft hun gang gaan. Het is schandalig." Demissionair minister Yesilgöz van Justitie zei over dit voorval: "Het is voor de betrokkenen ontzettend onbevredigend om in dit soort gevallen niet te kunnen ingrijpen."

Kritiek

De Tweede Kamer wil dat nu dus veranderen. Al zijn er ook partijen, zoals D66, die het verbod te ver vinden gaan en te veel gericht op repressie. Ook waren er zorgen dat gebruikers na dergelijke verboden in andere landen juist overstappen op zwaardere middelen.

Enkele partijen, zoals ChristenUnie en BBB, vroegen zich in het debat over deze wet juist af of het kabinet niet nog verder moest gaan. Want nu worden er een paar stoffengroepen verboden, maar waarom worden niet meteen alle nieuwe psychoactieve stoffen - middelen die je gedrag of beleving veranderen - verboden?

Het kabinet wilde daar niet in meegaan, al was het maar omdat er dan ook heel veel stoffen verboden zouden worden die voor nuttige zaken worden gebruikt.

Nu de Tweede Kamer de wetswijziging heeft aangenomen, zal de Eerste Kamer zich erover buigen.