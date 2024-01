Vijf aanhoudingen voor zware explosies Midwolda

De politie heeft vijf verdachten uit Midwolda aangehouden vanwege de zware explosies in het Groningse dorp tijdens de nieuwjaarsnacht. De ontploffingen, die waarschijnlijk zijn ontstaan door zwaar illegaal vuurwerk, richtten een ravage aan in de omgeving.

De explosies vonden iets na 01.00 uur 's nachts plaats in de Anna Maria Horalaan. Ze werden vermoedelijk veroorzaakt door een lanceerapparaat voor illegaal vuurwerk, een soort katapult. Zeven huizen en meerdere auto's raakten beschadigd. De ruiten van zeker vijf woningen sneuvelden en meerdere mensen raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Ook ontstonden er kleine brandjes.

Na de explosies ontdekten agenten dat niet al het vuurwerk bij het lanceerapparaat was afgegaan. Een deel van de omgeving werd tijdelijk ontruimd zodat het vuurwerk door een gespecialiseerd bedrijf kon worden veiliggesteld.

Vijftal aangehouden

De politie kwam de verdachten op het spoor na onderzoek en tips. Het gaat om drie mannen en twee vrouwen, meldt RTV Noord. Ze worden onder meer verdacht van het bezit en afsteken van zwaar vuurwerk of het opzettelijk veroorzaken van een explosie. Het is onduidelijk wanneer het vijftal is aangehouden. De politie wil verder ook niets zeggen over de identiteit van de verdachten.