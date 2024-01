Vanavond op tv: Discussie koranverbranding • Laatste nieuws uit politiek Den Haag • Nieuw geweld in Midden-Oosten • Strijd om Zuid-Chinese Zee

Eerste Kamer buigt zich opnieuw over spreidingswet Opnieuw spreekt de Eerste Kamer vandaag over de spreidingswet. Demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie beantwoordt vragen van de fracties in de senaat. Haalt de wet het of niet? Veel ogen zijn gericht op de eenmansfracties 50Plus en OPNL. Zij kunnen zowel de voor- als tegenstanders van de wet aan een nipte meerderheid helpen. Maar het kan ook zijn dat individuele BBB- of VVD-Kamerleden anders stemmen dan de rest van de fractie en de uitslag daarmee beïnvloeden. Verder gaan vandaag ook de gesprekken verder tussen PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuw kabinet. BBB-leider Caroline van der Plas is positief: "We zitten op koers." We bespreken alle ontwikkelingen in Den Haag met onze politiek verslaggever Arjan Noorlander.

Een koran verbranden: mag en kan dat? Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde afgelopen weekend een koran verbranden in Arnhem. De politie moest ingrijpen toen het tot een confrontatie kwam met tegendemonstranten. Meerdere agenten en de Pegida-voorman lichtgewond. Nu rijst de vraag: wat had burgemeester Marcouch kunnen of moeten doen om dit te voorkomen? In hoeverre vallen koranverbrandingen onder het demonstratierecht? Te gast is Said Bouharrou, van het Contactorgaan Moslims & Overheid.

Laatste aflevering over Indo Pacific In de laatste aflevering van onze serie over de Indo Pacific zoomen we in op de Zuid-Chinese Zee. Die zee is een belangrijke handelsroute. China probeert zijn macht daar te vergroten, tot ongenoegen van landen als Maleisië, Vietnam en de Filipijnen die ook aan die zee liggen. We spreken erover met China-correspondent Sjoerd den Daas.