Twee doden na geweldsincident Weiteveen, man opgepakt

In Weiteveen, een dorp in Drenthe bij de grens met Duitsland, is een man aangehouden vanwege de dood van twee mensen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Drenthe dat een van de slachtoffers in een auto lag en het andere in een woning.

Rond 08.45 uur kreeg de politie een melding van een geweldsincident aan de Bargerweg waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Bij het incident leek te zijn geschoten, stelden agenten ter plaatse vast. De verdachte, een man van 50 uit Klazienaveen, werd aangehouden.

Op sociale media gaan van de vermoedelijke verdachte ongeverifieerde beelden rond die rond het incident zouden gemaakt. Over deze beelden kan de politie nog niets zeggen. Ook kan de politie niets melden over de identiteit en de toedracht van de dood van de slachtoffers.

De forensische opsporingsdienst doet onderzoek. De verdachte wordt verhoord. Aan het incident lijkt volgens RTV Drenthe een langslepend conflict te zijn voorafgegaan.