Bijna 7000 mensen willen de nieuwe stem van NOS Oog op Morgen worden

Bijna 7000 mensen maken kans om de nieuwe stem van het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen te worden. Begin deze maand werd bekend dat Hans Hogendoorn stopt als stem, nadat hij 48 jaar lang in elke uitzending te horen was geweest. Hij tekende voor de iconische introducties met de vorm "buiten is het 2 graden, binnen zit...' gevolgd door de naam van een van de wisselende presentatoren.

De redactie van het radioprogramma riep een tool in het leven waarmee iedereen met de ambitie om Hoogendoorn op te volgen de afgelopen tijd een tekst kon insturen. Binnen een week waren er al 5000 inzendingen. Wegens het succes werd de deadline met anderhalve week vervroegd, tot afgelopen zondag. De teller liep dus uiteindelijk nog op tot bijna 7000.

"Het overgrote deel van de inzenders is heel serieus," zegt jurylid en NOS-radiopresentator Fleur Wallenburg. "Het is fantastisch om te merken dat mensen zo serieus een poging wagen." Volgens Wallenburg kan de jury kiezen uit een divers aanbod van stemmen: "Man, vrouw, jong, oud, accent en geen accent. Wat ik ook erg leuk vind, is dat er veel mensen hebben meegedaan die nooit eerder iets met hun stem hebben gedaan."

De jury, waarin behalve Wallenburg ook presentator Rob Trip, plaatsvervangend hoofdredacteur Bart Leferink van NOS Nieuws en Fernando Halman van Zapp en FunX zitten, is nadrukkelijk niet op zoek naar een kopie van Hans Hogendoorn. "Hans is onvervangbaar, zijn geluid was in wezen dat van de aloude dorpsomroeper, dat vind je niet meer," zei juryvoorzitter Trip bij de lancering van de 'wedstrijd'.

Dat zal ongetwijfeld even wennen zijn. "Wij moeten als Oog-luisteraars straks met zijn allen sowieso een hobbel over moeten en eraan wennen dat het niet meer de stem is van Hans", aldus Trip. "Maar ik heb al flink wat inzendingen gehoord en we gaan zeker weten een nieuwe geschikte stem vinden."

Gute Nacht, Freunde

Volgens jurylid Halman "moet de nieuwe stem vooral emotie en beleving uitstralen die passen bij het nieuwsprogramma Met het Oog op Morgen." Waar dat hem in zit laat zich moeilijk vatten in woorden, legt Wallenburg uit. Daarom is er ook geen profiel geschetst waaraan de stem moet voldoen. "Het is iets dat je moet horen. Ik denk echt dat als het de stem is, dat we dat dan meteen weten."

Waar de stem ook bij moet passen is het liedje Gute Nacht, Freunde, waar elke uitzending mee begint en waaromheen de aankondiging wordt ingesproken. Dat liedje blijft, ook met de nieuwe stem, belooft Wallenburg. "Een nieuwe stem vonden we wel even genoeg verandering voor in een keer."

De komende tijd gaat een klein team, inclusief Wallenburg, naar de 7000 stemmen luisteren en een voorselectie maken. De longlist wordt dan voorgelegd aan de jury. Wallenburg: "Dat is nog wel spannend, want soms kan je een stem heel mooi vinden en een ander niet. Een stem kiezen is ook een smaakkwestie, dus we gaan dat zo professioneel mogelijk benaderen."

De winnaar wordt op 10 februari bekendgemaakt in een speciale uitzending van Met het Oog op Morgen.