ABN Amro-tennistoernooi pakt uit met zes spelers uit top tien, plus Dimitrov

Met zes spelers uit de top tien en zelfs drie spelers uit de top vijf van de wereldranglijst kent het ABN AMRO-tennistoernooi weer een deelnemersveld om u tegen te zeggen. "Ik weet niet of wij ooit zes spelers uit de top tien hebben gehad", zei toernooidirecteur Richard Krajicek vanmorgen bij de bekendmaking van de complete lijst.

Die wordt aangevoerd door Daniil Medvedev, de mondiale nummer drie en de winnaar van de vorige editie van het toernooi in Rotterdam. De Rus won vorig jaar in de finale van de Italiaan Jannik Sinner, de nummer vier van de wereld die ook nu weer van de partij zal zijn in Ahoy.

Hetzelfde geldt voor Andrej Roeblev, die het toernooi in 2021 op zijn naam schreef en vijfde staat op de tennisladder. Een derde oud-winnaar die Krajicek strikte, is Félix Auger-Aliassime. De op de wereldranglijst wat weggezakte Canadees (ATP-30) pakte de titel in 2022.

Griekspoor ook al zeker

De Deen Holger Rune (ATP-8), de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9) en de Australiër Alex De Minaur (ATP-10) completeren het rijtje toptienspelers in Rotterdam. Ook de altijd populaire Bulgaar Grigor Dimotrov (ATP-13), die in 2018 de eindzege moest laten aan Roger Federer, en de Fransman Ugo Humbert (ATP-20) behoren tot de acht geplaatste spelers.

De Nederlandse inbreng bestaat uit de rechtstreeks toegelaten Tallon Griekspoor (ATP-31) en Botic van de Zandschulp (ATP-59), die een wildcard toebedeeld heeft gekregen maar bij een afmelding die niet nodig heeft.

Een wildcard ligt er ook klaar voor de Fransman Gaël Monfils (ATP-76), die de ABN AMRO Open in 2019 en 2020 naar zijn hand zette, en het Servische talent Hamad Medjedovic, die in december de NextGen Finals won, het eindejaarstoernooi voor de beste tennissers onder 21 jaar.