NEC-supporters staan massaal klaar om 'heilige gras' sneeuwvrij te maken

Wel of geen groot pak sneeuw woensdag, de bekerwedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles (18.45 uur) lijkt gewoon door te kunnen gaan. Al zeker 65 supporters hebben zich aangemeld om te helpen bij het sneeuwvrij maken van het veld, als dat nodig is.

NEC plaatste maandag een oproep op social media aan de supporters om zich aan te melden voor hulp bij sneeuwschuiven. Nog geen 24 uur later hebben tientallen supporters al gehoor gegeven aan de oproep, vertelt Rick van Beuningen van de technische dienst van NEC aan de NOS.

"Dit is super. Hier hebben we er zeker genoeg aan. Het is goed om te merken dat dit toch het NEC-familiegevoel oproept. Mocht die sneeuwbom komen, dan zijn we er goed op voorbereid. De wagens en de sneeuwschuivers staan al klaar."

'Mooie gelegenheid om op het heilige gras te staan'

Of de supporters ook daadwerkelijk in actie moeten komen, is nog maar de vraag. "We hopen dat het niet nodig is. Maar de sneeuwbui van gisteren was ook niet helemaal voorspeld", lacht Van Beuningen. "Maar als het dan nodig is, is dit voor de supporters toch een mooie gelegenheid om te helpen en om op het heilige gras van de Goffert te staan."