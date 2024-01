Wiegman verlengt en blijft tot en met WK 2027 bondscoach Engeland

Wiegman laat weten dat ze heel blij is met de kans om Engeland nog langer leiding te geven. "We hebben nog onafgemaakte zaken en ik weet zeker dat we tot nog meer in staat zijn. Ik kan niet wachten om aan de EK-kwalificatiewedstrijden te beginnen, gevolgd door het WK."

Afgelopen jaar stond de Haagse met Engeland ook in de finale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Die wedstrijd werd met 1-0 verloren van Spanje.

Wiegman begon in 2021 als bondscoach van de Engelse ploeg, met veel succes. Ze won met Engeland het EK in 2022 en de Finalissima, de eerste editie van een intercontinentale finale tussen de Europees en Zuid-Amerikaanse kampioen.

FA-directeur Mark Bullingham heeft alleen maar mooie woorden voor de coach. "Ze heeft zoveel bereikt door haar uitmuntende werk als trainster en leider en er komt nog meer. Ze is ook een geweldige ambassadeur geweest voor het vrouwenvoetbal en het Engelse voetbal in het algemeen."

EK in Zwitserland

Het volgende doel voor Wiegman en Engeland is om zich te plaatsen voor het EK in Zwitserland. Daarna zal er een nieuwe ronde van de Nations League volgen en is in 2027 het WK. Waar dat gehouden wordt, is nog niet bekend.