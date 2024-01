Mourinho ontslagen bij AS Roma, geen nieuwe confrontatie met Slot

Er gaat geen derde 'clash' komen tussen Feyenoord-trainer Arne Slot en José Mourinho. De Portugese coach, die met AS Roma de afgelopen twee seizoenen Feyenoord dwarszat in de Conference League-finale en kwartfinales van de Europa League, is ontslagen door zijn Italiaanse werkgever.

Roma is in februari opnieuw de tegenstander van de Rotterdammers, deze keer in de tussenronde van de Europa League. Er zal dan dus een andere hoofdtrainer op de bank zitten bij de Romeinen, die met name in de competitie teleurstellend presteren. Roma staat na twintig speelronden negende in de Serie A.

"Wij danken José namens ons allemaal bij AS Roma voor de passie en inzet die hij heeft getoond sinds zijn komst naar de Giallorossi", staat er op de website van de club. "We zullen altijd goede herinneringen hebben aan zijn leiderschap, maar we geloven dat, in het belang van de club, onmiddellijke verandering noodzakelijk is."

Europese finales

Mourinho, die later deze maand zijn 61ste verjaardag viert, kwam medio 2021 in dienst van Roma en boekte met name op Europees clubniveau succes. In 2022 werd de finale van de splinternieuwe Conference League bereikt en gewonnen ten koste van Feyenoord (1-0 in Tirana).

Vorig jaar plaagde José Mourinho NOS-verslaggever Joep Schreuder nadat hij met AS Roma Feyenoord had uitgeschakeld in de Europa League. De Portugees was van mening dat er in Nederland te veel geklaagd werd over de verloren Conference Finale.