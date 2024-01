Bekerweek met inhaaltopper PSV-Twente en vier amateurclubs bij laatste zestien

Woensdag (aftrap 21.00 uur) staat PSV-FC Twente op het programma, een confrontatie die nog openstaat uit de tweede ronde, omdat hevige regenval de grasmat in Eindhoven op 21 december onbespeelbaar had gemaakt.

De ontwikkelingen bij de bekerwedstrijden van deze week zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarnaast zijn er flitsen te horen bij Langs de Lijn En Omstreken, vanaf 20.30 uur op NPO Radio 1.

Vier amateurploegen zijn nog van de partij bij de laatste zestien: het in de tweede divisie uitkomende drietal Excelsior Maassluis, Quick Boys en AFC en natuurlijk stuntploeg USV Hercules, de derdedivisionist die in de vorige ronde in het stadion van FC Utrecht twintigvoudig bekerwinnaar Ajax aftroefde .

Enkele wetenswaardigheden. Voor Excelsior Maassluis is het de tweede keer dat de laatste zestien zijn bereikt. Twee jaar geleden eindigde het bekeravontuur in dit stadium met een nederlaag tegen Ajax: het werd in een vanwege de coronapandemie lege Arena 9-0.

Quick Boys won al van NAC Breda en De Graafschap en kan zich via viervoudig bekerwinnaar AZ voegen bij IJsselmeervogels (1974/1975) en Vlissingen (1988/1989), tot nu toe de enige amateurclubs die in één seizoen drie ploegen uit het betaald voetbal uitschakelden.

Vitesse speelde al eens eerder tegen AFC in het bekertoernooi. Met de huidige trainer Edward Sturing in de ploeg overleefden de Arnhemmers in 1989 met de hakken over de sloot de eerste ronde. Na de 2-2 na verlenging brachten strafschoppen de beslissing in Amsterdam: 4-2.

Na die moeizame ouverture denderde Vitesse prompt door tot de finale. Daarin was PSV net te sterk. In 2017 ging de trofee alsnog mee naar Arnhem.