Ook pfas in hobby-eieren ver buiten regio Dordrecht

Ook ver buiten de regio Dordrecht leggen hobbykippen eieren met te hoge concentraties pfas, een giftige stof die wordt gebruikt in de industrie. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Vorige maand constateerde het RIVM dat eieren die rond het bedrijf Chemours in Dordrecht werden verzameld, sterk verhoogde pfas-waardes bevatten. Tegelijk werd vastgesteld dat een deel van de pfas die gevonden werd van een ander type was dan Chemours uitstootte. De herkomst is niet vastgesteld. De NOS heeft nu eieren van twaalf hobbykippenhouders ver buiten de regio Dordrecht laten onderzoeken. Op zes van de twaalf locaties is pfas in de eieren aangetroffen, op drie daarvan (één in de provincie Utrecht, één in Friesland en één in Limburg) waren de concentraties hoger dan de EU verantwoord acht. Deze pfas bleek niet afkomstig van Chemours in Dordrecht. Wat wél de bron was, is niet duidelijk. Niet in supermarkteieren Het gaat specifiek om eieren van kippen uit eigen tuin. In supermarkteieren zijn tot nu toe geen te hoge pfas-waardes aangetroffen. Toch noemen drie door de NOS geraadpleegde wetenschappers de verhoogde pfas-waardes in hobbykip-eieren een belangrijke indicatie dat de verspreiding in Nederland van pfas een groot probleem is. De wetenschappers adviseren om voorlopig niet te veel eieren te eten van eigen kippen. Zeker kinderen zouden het eten van die eieren moeten beperken. Het RIVM zou verder zo snel mogelijk in het hele land moeten onderzoeken of er pfas in eieren zit van kippen die veel buiten komen. Dat zeggen de pfas-deskundigen, emeritus hoogleraren Jacob de Boer (VU) en Martin van den Berg (UU) en universitair docent Chiel Jonker (UU). Het RIVM laat weten dat het niet alleen over zo'n beslissing gaat. Een woordvoerder zegt dat er met alle betrokken partijen wordt overlegd of zo'n onderzoek er moet komen. Het instituut raadt het eten van eieren van hobbykippen ook nog niet direct af. Daarvoor zou de steekproef van de NOS te klein zijn.

Wat is pfas? PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Er zijn ongeveer 5000 verschillende soorten. Ze worden gebruikt bij het maken van bijvoorbeeld waterafstotende kleding en anti-aanbaklagen van koekenpannen. Naast die praktische voordelen, heeft pfas ook minder goede kanten. De stoffen worden forever chemicals genoemd: pfas is nauwelijks afbreekbaar en hoopt zich op in mensen, dieren en planten. De stoffen zijn gevonden in bijvoorbeeld bloed van mensen en in moedermelk. Pfas is ook slecht voor de gezondheid. De stoffen tasten het immuunsysteem aan, voornamelijk van kinderen.

Net voor kerst raadden het RIVM en de GGD mensen in de regio Dordrecht al af om nog eieren van eigen kippen te eten. Tests hadden uitgewezen dat in veel van die eieren te hoge concentraties pfas zitten. Afgelopen zomer had NRC al soortgelijke conclusies getrokken na eigen onderzoek. Het onderzoek werd toen tot de regio Dordrecht beperkt, omdat het bedrijf Chemours daar jarenlang veel pfas uitstootte en loosde. Een deel van de pfas die in de regio Dordrecht werd gevonden was van een ander type dan Chemours uitstootte. Waar die pfas vandaan kwam, is onbekend. Dat riep de vraag op: als in de regio Dordrecht pfas-types worden gevonden waarvan de herkomst niet kan worden vastgesteld, waarom zou dat dan elders in Nederland anders zijn? In deze video zie je hoe we te werk zijn gegaan, en met welke vragen kippenhouders zitten:

Van de eieren die de NOS de afgelopen weken liet testen, werd de hoogste concentratie pfas gevonden in Maartensdijk, tussen Utrecht en Hilversum. Daar zat drie keer meer pfos (een vorm van pfas) in de eieren dan volgens de EU is toegestaan. Door één zo'n ei te eten, krijg je 150 nanogram pfos binnen. Een volwassen mens van 70 kilo zou niet meer dan 300 nanogram pfos per week binnen moeten krijgen. Met twee eieren zit je al aan die grens, terwijl pfas ook wordt verspreid via anderen bronnen zoals kraanwater, verpakkingen en vis. Voor kinderen ligt de maximaal veilige pfas-inname nog veel lager, zeggen deskundigen. Als kleine kinderen een half eitje per week eten van de geteste eieren uit Maartensdijk, zitten zij al aan het maximum. "Te veel pfas kan het immuunsysteem van kinderen aantasten," zegt toxicoloog Martin van den Berg. "Daardoor wordt de verdediging verminderd die je opbouwt met vaccins tegen bepaalde kinderziektes. Dat zijn vaccins die bedoeld zijn voor kinderziektes met een serieus risico." Ook op twee van de andere locaties waar de NOS eieren ophaalde, waren de concentraties pfas hoger dan het Europese aangeraden maximum. Op nog drie locaties werd wel pfas aangetroffen, maar het gehalte bleef onder de Europese grens. Op zes van de twaalf locaties werd de aanwezigheid van pfas helemaal niet aangetoond.

Eieren uit de winkel kunnen wel veilig worden gegeten. Die worden steekproefsgewijs onderzocht op pfas door onder meer de NVWA. Vorig jaar werd bij 41 geselecteerde doosjes geen verhoogde pfas-waarde gevonden. Zo'n acht van die doosjes waren van kippen die buiten lopen. Ook in 28 doosjes uit de regio Dordrecht werd de EU-norm niet overschreden. Ook branche-organisatie Avined deed in 2023 onderzoek naar pfas in eieren. In 90 doosjes werden geen verhoogde pfas-waardes gevonden. De NOS testte zelf afgelopen week zes doosjes eieren uit de winkel. Daarin werd geen pfas aangetroffen. De grote vraag blijft hoe de pfas in de eieren van hobbyboeren is gekomen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Volgens emeritus hoogleraren Van den Berg en De Boer is de kans het grootst dat de pfas zich via de lucht heeft verspreid. Chiel Jonker denkt dat de kippen de pfas eerder via hun voer binnenkrijgen. "Maar er zijn aanvullende metingen nodig om dit verder uit te zoeken", zegt Jonker. Dat hoge pfas-concentraties juist in eieren worden gevonden, is geen toeval. Pfas-verbindingen hechten zich aan eiwitten en stapelen zich dus in eieren op.