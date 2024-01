Problemen op weg, spoor en Schiphol na sneeuwbuien

Het winterse weer leidt op diverse plekken in het land tot problemen. Op de weg is het verraderlijk glad, het treinverkeer ondervindt op meerdere trajecten hinder en op luchthaven Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd.

Ook bij Hilversum en Amersfoort reden vanochtend veel minder treinen. Daar neemt de vertraging volgens de NS inmiddels wel af. Tussen Arnhem Velperpoort en Zevenaar is er een overwegstoring. De vertraging duurt tot in de middag.

In het openbaar vervoer moet rekening gehouden worden met vertragingen. Het spoor kampt met een aantal wisselstoringen. Rond Leiden, Schiphol en Amsterdam rijden hierdoor minder intercity's. Reizigers in Amsterdam wordt aangeraden om de metro te nemen als dat mogelijk is.

Op de weg zijn op meerdere plekken ongelukken gebeurd door de gladheid. In Valkenswaard reed een vrachtwagen van een brug. De chauffeur raakte niet gewond. In Bleskensgraaf reed een 19-jarige man een Porsche de sloot in door gladheid, en 11 kilometer verderop reed een andere auto ook de sloot in, meldt Rijnmond.

Op verschillende plekken waren ongelukken door de winterse neerslag. In Valkenswaard is een vrachtwagen van een brug gereden. De chauffeur raakte niet gewond. - NOS

Volgens Rijkswaterstaat valt het aantal ongelukken op de snelweg nog mee. "De ochtendspits is wel een stuk eerder begonnen", zegt een woordvoerder. Rond 08.00 uur stond er in totaal 934 kilometer file. De langste stond toen op de A2 bij Nederweert. Weggebruikers hadden 90 minuten vertraging door een file van 21 kilometer.

Er is veel gestrooid, maar veel linkerbanen op de snelweg zijn nog wit. "Dat komt doordat er minder auto's overheen hebben gereden. Het zout is nog niet goed vermengd met de sneeuw", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Veel mensen vinden het spannend om op de linkerbaan te rijden."

Weerpresentator Marco Verhoef:

"De buien trekken in de loop van de ochtend weg vanuit het zuidwesten. In de middag is het ook in het noordoosten droog en dan komt de zon hier en daar tevoorschijn. De temperatuur stijgt naar 1 à 3 graden. De kans op gladheid is dan even voorbij.

Komende nacht kan het wel gaan vriezen en is de kans op gladheid lokaal weer terug. Morgen is het weer wisselend. In het noorden buien, in het midden droog maar bewolkt. En in het zuiden krijgen we te maken met een randje van een storing die vooral in de Ardennen voor veel sneeuw zal zorgen. De Limburgse heuvels kunnen ook zeker wat sneeuw verwachten."