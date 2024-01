Gladheid door hagel en sneeuw; drukke spits verwacht

Het kan vanochtend in het hele land opnieuw verraderlijk glad zijn op de wegen. Het KNMI zegt dat weggebruikers extra alert moeten zijn, vanwege de sneeuwbuien van afgelopen nacht. Ook het treinverkeer ondervindt hinder. Net als gisteren geldt code geel.

"Vooral verder landinwaarts kan zich op meerdere plaatsen een tijdelijk sneeuwdek van enkele centimeters vormen", schrijft het KNMI. Alleen voor de Waddeneilanden is geen weerswaarschuwing afgegeven.

Ook de ANWB waarschuwt voor gladheid door winterse buien. Dinsdag is doorgaans een van de drukste ochtendspitsen, omdat veel mensen dan met de auto naar werk gaan.

Bij een drukke spits wordt zo'n 500 kilometer file verwacht. Gisteren, toen het nog niet overal had gesneeuwd, stond er op de A-wegen en N-wegen even 1100 kilometer file. Dat was rond 07.45 uur.

Het aantal ongelukken viel gisteren mee. Vanochtend is in Valkenswaard een vrachtwagen van een brug gereden. Details zijn nog niet bekend.