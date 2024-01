Van Poppel leidt Welsford naar etappezege en leiderstrui Tour Down Under

De eerste etappe van de Tour Down Under is gewonnen door Sam Welsford. De Australiër, die aan zijn eerste koers bezig is in dienst van Bora-hansgrohe, werd door de Nederlander Boy van Poppel perfect afgezet in de massasprint en troefde Phil Bauhaus en Biniam Girmay af.

Van Poppel zelf eindigde ook nog in de top tien en kwam als zevende over de finish.

Welsford is dankzij zijn ritzege in eigen land ook de eerste leider in het algemeen klassement. Hij heeft dankzij bonificatieseconden vier seconden voorsprong op Bauhaus en zes seconden op Girmay.

Drie beklimmingen

Tijdens de openingsetappe van de eerste WorldTour-koers van het seizoen legde het peloton 144 kilometer - drie rondes van 48 kilometer - af door Tanunda. Het parcours was niet geheel vlak. Mengler's Hill, een heuvel van de vierde categorie, stond drie keer op het menu.

Bij de laatste afdaling van Mengler's Hill probeerden de sprintersploegen hun snelle mannen al goed te positioneren voor de eindsprint, maar het gedrang leidde tot valpartijen. ""Het was erg lastig heuvelaf", zei winnaar Welsford daar achteraf over. "Er waren veel crashes en bijna-ongevallen."

Sprinters Welsford, Bauhaus en Caleb Ewan zaten op het laatste lange rechte stuk naar de eindstreep het best gepositioneerd. In de massasprint was er vervolgens een sleutelrol weggelegd voor Van Poppel, die een ijzersterke lead-out deed voor Welsford.

De Tour Down Under gaat morgen verder met een etappe van 141,6 kilometer tussen Norwood en Lobethal.