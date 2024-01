Van Poppel begint wielerseizoen met perfecte lead-out in Tour Down Under

De eerste etappe van de Tour Down Under is gewonnen door Sam Welsford. De Australiër, die aan zijn eerste koers bezig is in dienst van de Bora-hansgrohe-ploeg, werd door de Nederlander Danny van Poppel perfect afgezet in de massasprint en troefde Phil Bauhaus en Biniam Girmay af.

Van Poppel zelf eindigde ook nog in de top tien en kwam als zevende over de finish.

De Tour Down Under is de eerste WorldTour-koers van het wegseizoen. Het wielerjaar voor de vrouwen begon vorige week al, ook met de Tour Down Under. De Nederlandse Nienke Vinke verraste daar met een tweede plaats in het eindklassement.