Vergrijzing dwingt tot harde keuzes in de zorg: 'Niet alleen arbeidsmigratie'

Nederland vergrijst en die ontwikkeling zet in rap tempo door. Dat betekent dat het personeelstekort in de zorg nog verder zal toenemen. Arbeidsmigratie is een mogelijke oplossing, maar volgens deskundigen niet de heilige graal. Dus dreigen harde keuzes: kan het huidige zorgaanbod wel in stand blijven? Gisteren presenteerde de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 een rapport waarin staat dat we nog verder vergrijzen. Ook schrijven de onderzoekers dat Nederland migratie moet matigen om explosieve bevolkingsgroei te voorkomen.

Haal niet massaal mensen uit het buitenland om te werken in kassen, slachterijen of distributiecentra, zo is de boodschap. Zet arbeidsmigranten eerder in voor kwalitatief hoogwaardig werk. Bijvoorbeeld in de zorg. Want daar is nu al een gierend personeelstekort, zegt Bianca Buurman, voorzitter van verpleegkundigenberoepsvereniging V&VN. "We verwachten binnen nu en vijf jaar 50.000 fte tekort." Weinig arbeidsmigranten in de zorg Banen voor het oprapen dus. Toch is het aantal arbeidsmigranten in de Nederlandse zorgsector op dit moment "verwaarloosbaar", zegt hoogleraar gezondheidseconomie Jochen Mierau. "Helemaal als we het vergelijken met ons omringende landen. Bij artsen komt pakweg 2 procent uit het buitenland, bij verpleegkundigen nog minder." Volgens Buurman is het voor zorgorganisaties vaak niet aantrekkelijk om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Bedrijven moeten dan huisvesting regelen, de taal leren en zorgen voor diploma's en een BIG-registratie. "Al met al ben je dan toch een aantal jaar bezig om mensen echt op een goede manier in te zetten zodat ze ook productief kunnen zijn."

Econoom Mathijs Bouman: De verhouding tussen de beroepsbevolking en het aantal 65-plussers groeit steeds schever. In 1980 was die nog 1 op 5. Oftewel: waar vijf mensen werkten was één persoon met pensioen. Tegenwoordig is die verhouding 1 op 3. En die gaat zelfs stijgen naar 1 op 2. Dat leidt tot problemen op de arbeidsmarkt, en dan met name in de zorg. Die sector heeft namelijk te maken met 'dubbele vergrijzing'. Niet alleen zijn er meer ouderen om voor te zorgen, er zijn in verhouding ook minder werknemers beschikbaar om die zorg op zich te nemen.

Wat kan de zorgsector doen om de vergrijzing te trotseren? Volgens gezondheidseconoom Mierau zijn er meerdere knoppen waaraan de politiek kan draaien. Eén daarvan is controversieel, maar die moeten we volgens de hoogleraar niet langer uit de weg gaan. Migratie, preventie en technologie Eerst de minder controversiële opties: één daarvan is volgens Mierau inderdaad arbeidsmigratie. Ook moet de overheid inzetten op preventie, dus voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Verder noemt hij het verlagen van regeldruk en bevorderen van technologie. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daar experimenteren dokters met een apparaat dat patiënten op hun huid kunnen plakken zodat verpleegkundigen en artsen niet meer zelf bloeddruk, hartslag en ademhaling hoeven te meten. Ze houden dan meer tijd over voor andere dingen.